МОК не пустил на Олимпиаду в Париже сильнейших борцов и тхэквондистов из РФ

16 июня 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

В список МОК были включены 14 российских атлетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские тхэквондисты остались вне списка приглашенных на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) не включил их в перечень спортсменов, которым разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. «МОК опубликовал список из 14 российских атлетов, которым разрешено участвовать в Играх в Париже. Тем не менее, ни один тхэквондист из России не получил приглашения, несмотря на завоеванные квоты», — сообщает Международный олимпийский комитет. В официальном заявлении МОК подчеркивается, что хотя российские спортсмены и завоевали две мужские и две женские олимпийские квоты в тхэквондо, в настоящее время они не признаны имеющими право на участие в Олимпиаде. Это решение стало еще одним проявлением сложной спортивной политики в отношении российских атлетов на международной арене Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские тхэквондисты остались вне списка приглашенных на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) не включил их в перечень спортсменов, которым разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. «МОК опубликовал список из 14 российских атлетов, которым разрешено участвовать в Играх в Париже. Тем не менее, ни один тхэквондист из России не получил приглашения, несмотря на завоеванные квоты», — сообщает Международный олимпийский комитет. В официальном заявлении МОК подчеркивается, что хотя российские спортсмены и завоевали две мужские и две женские олимпийские квоты в тхэквондо, в настоящее время они не признаны имеющими право на участие в Олимпиаде. Это решение стало еще одним проявлением сложной спортивной политики в отношении российских атлетов на международной арене