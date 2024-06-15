МОК не пустил на Олимпиаду в Париже сильнейших борцов и тхэквондистов из РФ

Российские тхэквондисты остались вне списка приглашенных на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) не включил их в перечень спортсменов, которым разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
«МОК опубликовал список из 14 российских атлетов, которым разрешено участвовать в Играх в Париже. Тем не менее, ни один тхэквондист из России не получил приглашения, несмотря на завоеванные квоты», — сообщает Международный олимпийский комитет.
В официальном заявлении МОК подчеркивается, что хотя российские спортсмены и завоевали две мужские и две женские олимпийские квоты в тхэквондо, в настоящее время они не признаны имеющими право на участие в Олимпиаде. Это решение стало еще одним проявлением сложной спортивной политики в отношении российских атлетов на международной арене
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