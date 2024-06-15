15 июня 2024

МОК не пустил на Олимпиаду в Париже сильнейших борцов и тхэквондистов из РФ

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, фанаты, команда россии, болельщики, триколор, флаг россии, олимпийская сборная, олимпийцы, российские флаги
В список МОК были включены 14 российских атлетов Фото:

Российские тхэквондисты остались вне списка приглашенных на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) не включил их в перечень спортсменов, которым разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

«МОК опубликовал список из 14 российских атлетов, которым разрешено участвовать в Играх в Париже. Тем не менее, ни один тхэквондист из России не получил приглашения, несмотря на завоеванные квоты», — сообщает Международный олимпийский комитет.

В официальном заявлении МОК подчеркивается, что хотя российские спортсмены и завоевали две мужские и две женские олимпийские квоты в тхэквондо, в настоящее время они не признаны имеющими право на участие в Олимпиаде. Это решение стало еще одним проявлением сложной спортивной политики в отношении российских атлетов на международной арене

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Российские тхэквондисты остались вне списка приглашенных на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) не включил их в перечень спортсменов, которым разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. «МОК опубликовал список из 14 российских атлетов, которым разрешено участвовать в Играх в Париже. Тем не менее, ни один тхэквондист из России не получил приглашения, несмотря на завоеванные квоты», — сообщает Международный олимпийский комитет. В официальном заявлении МОК подчеркивается, что хотя российские спортсмены и завоевали две мужские и две женские олимпийские квоты в тхэквондо, в настоящее время они не признаны имеющими право на участие в Олимпиаде. Это решение стало еще одним проявлением сложной спортивной политики в отношении российских атлетов на международной арене
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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