В Москве проходят обыски после массового отравления через сервис доставки: что известно к этому часу

В Москве после случаев отравления едой возбудили уголовное дело

16 июня 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Следователи проводят обыски по местам продажи продуктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Десять человек госпитализированы в Москве с подозрением на ботулизм, все они ели консервированного тунца и лобио в вакуумной упаковке. Позже Mash уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 18 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело, а СК РФ проводит обыски по местам продажи продуктов. Агентство URA.RU в своем материале собрало всю информацию об этом происшествии. Что произошло За два дня, с 14 по 15 июня 2024 года, в московские больницы поступило более десяти человек с признаками пищевого отравления. Все пострадавшие в возрастной категории от 18 до 60 лет и ранее заказывали еду через службы доставки. Shot и Mash пишут о восьми случаях инфекции. Все люди ели консервированного тунца и лобио в вакуумной упаковке. Позже Mash в своем telegram-канале уточнили, что число госпитализированных увеличилось до 18 человек. Пострадавшие В Роспотребнадзоре заявили, что пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Ведомство приостановило их продажу до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. В столичной прокуратуре добавили, что отравились люди в возрасте от 18 до 60 лет. Прокуроры взяли на контроль ход эпидемиологического расследования. По данным telegram-канала «112», восемь человек находятся в тяжелом состоянии , двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В ответ на сообщения о случаях пищевого отравления в Москве Департамент здравоохранения города сделал уточнение. В ведомстве заявили, что массового отравления не произошло, однако у четырех пациентов есть подозрение на ботулизм. Уголовное дело и обыски Уголовное дело возбуждено после отравления 10 человек в Москве, сообщили в ГСУ СК России. Дело было заведено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи проводят обыски по местам продажи продуктов, проводятся допросы свидетелей и потерпевших. Вместе с Роспотребнадзором СК изучает документы организаций — производителей продуктов. В рамках расследования будут проведены все необходимые проверки, направленные на выявление и устранение причин произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десять человек госпитализированы в Москве с подозрением на ботулизм, все они ели консервированного тунца и лобио в вакуумной упаковке. Позже Mash уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 18 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело, а СК РФ проводит обыски по местам продажи продуктов. Агентство URA.RU в своем материале собрало всю информацию об этом происшествии. За два дня, с 14 по 15 июня 2024 года, в московские больницы поступило более десяти человек с признаками пищевого отравления. Все пострадавшие в возрастной категории от 18 до 60 лет и ранее заказывали еду через службы доставки. Shot и Mash пишут о восьми случаях инфекции. Все люди ели консервированного тунца и лобио в вакуумной упаковке. Позже Mash в своем telegram-канале уточнили, что число госпитализированных увеличилось до 18 человек. В Роспотребнадзоре заявили, что пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Ведомство приостановило их продажу до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. В столичной прокуратуре добавили, что отравились люди в возрасте от 18 до 60 лет. Прокуроры взяли на контроль ход эпидемиологического расследования. По данным telegram-канала «112», восемь человек находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В ответ на сообщения о случаях пищевого отравления в Москве Департамент здравоохранения города сделал уточнение. В ведомстве заявили, что массового отравления не произошло, однако у четырех пациентов есть подозрение на ботулизм. Уголовное дело возбуждено после отравления 10 человек в Москве, сообщили в ГСУ СК России. Дело было заведено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи проводят обыски по местам продажи продуктов, проводятся допросы свидетелей и потерпевших. Вместе с Роспотребнадзором СК изучает документы организаций — производителей продуктов. В рамках расследования будут проведены все необходимые проверки, направленные на выявление и устранение причин произошедшего.