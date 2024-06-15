В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В районе города Полтава, расположенного на севере Украины, прозвучала серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«Несколько взрывов произошли в районе Полтавы на севере Украины», — передает «Страна». Уточняется, что на территории города звучит воздушная тревога. Также сообщается, что воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
Информация о взрывах в Полтаве поступала от украинских СМИ 5 мая. Тогда также сообщалось, что в городе звучит сирена. Российские военкоры заявляли, что ракетным ударом был поврежден элеватор в Полтавском районе.
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