В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

16 июня 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

В Полтаве звучит воздушная тревога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе города Полтава, расположенного на севере Украины, прозвучала серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна». «Несколько взрывов произошли в районе Полтавы на севере Украины», — передает «Страна». Уточняется, что на территории города звучит воздушная тревога. Также сообщается, что воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Информация о взрывах в Полтаве поступала от украинских СМИ 5 мая. Тогда также сообщалось, что в городе звучит сирена. Российские военкоры заявляли, что ракетным ударом был поврежден элеватор в Полтавском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе города Полтава, расположенного на севере Украины, прозвучала серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна». «Несколько взрывов произошли в районе Полтавы на севере Украины», — передает «Страна». Уточняется, что на территории города звучит воздушная тревога. Также сообщается, что воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Информация о взрывах в Полтаве поступала от украинских СМИ 5 мая. Тогда также сообщалось, что в городе звучит сирена. Российские военкоры заявляли, что ракетным ударом был поврежден элеватор в Полтавском районе.