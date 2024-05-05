На Украине заявили о взрыве в Полтаве

«Общественное»: в Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

05 мая 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Воздушная тревога в Полтавской области звучит с 16:25 (по мск) Фото: U.S. Army / Sgt. Rob Summitt новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Полтава на Украине произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские telegram-каналы. «В Полтаве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении канала «Общественное». Инцидент совпал с сигналом тревоги, который был объявлен в Полтавской области с 16:25 по местному времени. Об атаке также сообщили российские военкоры. «Ракетный удар повредил элеватор (сооружение для хранения зерна или подъема сыпучих грузов — прим. URA.RU) в Полтавском районе», — пишут «Военкоры Русской Весны» в своем telegram-канале. Вооруженные силы РФ начали наносить удары с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который российские власти возложили на украинские спецслужбы. Минобороны РФ не раз заявляло, что удары наносятся только по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С этого момента на Украине ежедневно объявляют воздушную тревогу в разных областях. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российские войска не бьют по жилым зонам и объектам социальной инфраструктуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Полтава на Украине произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские telegram-каналы. «В Полтаве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении канала «Общественное». Инцидент совпал с сигналом тревоги, который был объявлен в Полтавской области с 16:25 по местному времени. Об атаке также сообщили российские военкоры. «Ракетный удар повредил элеватор (сооружение для хранения зерна или подъема сыпучих грузов — прим. URA.RU) в Полтавском районе», — пишут «Военкоры Русской Весны» в своем telegram-канале. Вооруженные силы РФ начали наносить удары с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который российские власти возложили на украинские спецслужбы. Минобороны РФ не раз заявляло, что удары наносятся только по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С этого момента на Украине ежедневно объявляют воздушную тревогу в разных областях. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российские войска не бьют по жилым зонам и объектам социальной инфраструктуры.