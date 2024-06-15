РИАН: участники швейцарского саммита по Украине выкрикивали нацистские лозунги

Главы некоторых делегаций, присутствовавшие на конференции по Украине в Швейцарии, выкрикивали бандеровские лозунги. Это происходило во время группового фото после мероприятия, сообщает РИА Новости.
«Главы некоторых делегаций вслед за премьером Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги при съемке группового фото», — передает РИА Новости. Уточняется, что речь идет о лозунге «Слава Украине, героям слава», ранее внесенном Минюстом России в перечень нацистских.
в Швейцарии 15 июня начался саммит по Украине. В ходе выступления на мероприятии президент Украины Владимир Зеленский что передаст России предложения по миру. При этом в офисе Зеленского отказались от прямых переговоров с Москвой.
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