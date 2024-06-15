15 июня 2024

РИАН: участники швейцарского саммита по Украине выкрикивали нацистские лозунги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock,  stock, трюдо джастин
Главы некоторых делегаций вслед за премьером Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги Фото:

Главы некоторых делегаций, присутствовавшие на конференции по Украине в Швейцарии, выкрикивали бандеровские лозунги. Это происходило во время группового фото после мероприятия, сообщает РИА Новости.

«Главы некоторых делегаций вслед за премьером Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги при съемке группового фото», — передает РИА Новости. Уточняется, что речь идет о лозунге «Слава Украине, героям слава», ранее внесенном Минюстом России в перечень нацистских.

в Швейцарии 15 июня начался саммит по Украине. В ходе выступления на мероприятии президент Украины Владимир Зеленский что передаст России предложения по миру. При этом в офисе Зеленского отказались от прямых переговоров с Москвой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главы некоторых делегаций, присутствовавшие на конференции по Украине в Швейцарии, выкрикивали бандеровские лозунги. Это происходило во время группового фото после мероприятия, сообщает РИА Новости. «Главы некоторых делегаций вслед за премьером Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги при съемке группового фото», — передает РИА Новости. Уточняется, что речь идет о лозунге «Слава Украине, героям слава», ранее внесенном Минюстом России в перечень нацистских. в Швейцарии 15 июня начался саммит по Украине. В ходе выступления на мероприятии президент Украины Владимир Зеленский что передаст России предложения по миру. При этом в офисе Зеленского отказались от прямых переговоров с Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...