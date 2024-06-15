Украина выступила против прямых переговоров с РФ: главное о СВО к 15 июня

Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украина не пойдет на прямые переговоры с РФ

15 июня 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

В Швейцарии началась конференция по Украине. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что передаст России предложения по миру. В офисе Зеленского отказались от прямых переговоров с Москвой. Главные новости спецоперации к вечеру 15 июня — в материале URA.RU. Зеленский заявил, что передаст России план по миру на Украине. По его словам, это произойдет после того, как его положения будут обговорены международным сообществом. Он уверен, что второй саммит уже приведет к началу переговорного процесса. При этом офис главы Украины выступает против прямых переговоров. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Игорь Жовква. По его мнению, на саммит были приглашены те страны, которые заинтересованы в создании мира. Однако Россия не раз отмечала, что готова к переговорам, но Киев игнорирует это. Агентство Reuters сообщило, что саммит станет даже полезен для России из-за отсутствия на конференции Китая. «Без участия Китая в швейцарском саммите надежды на изоляцию Москвы угасли, а недавние военные неудачи поставили Киев в тупик», — говорится в публикации. Газета The New York Times впервые опубликовала полный проект договора по разрешению конфликта на Украине. Он был сформирован в 2022 году в Стамбуле. Согласно ему, Украина была готова пойти на условия РФ: нейтральный статус и признание территорий. Однако по некоторым вопросом были существенные разногласия, например по ограничениям для ВСУ и признание русского языка государственным. Полный анализ — в материале URA.RU. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался, что не против возобновить контакты с главой РФ Владимиром Путиным. Он также предложил обсудить конфликт на Украине, однако только тогда, когда РФ выдвинет, по его словам, реальные условия. В рамках саммита в Швейцарии Украина получит от США 1,5 миллиарда долларов. Они будут выделены для гуманитарных нужд: восстановление энергоструктуры и расширение производства. На запорожском направлении кратно увеличилось число украинских военных, которые покидают части. Об этом заявил председатель Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, подразделениям приказали не акцентировать на этом внимание и сильно не наказывать самовольно оставляющих подразделения, а просто их ловить и возвращать. Российские войска окружили ВСУ в районе Владимировки, которая находится рядом с Угледаром. ВС РФ продолжают держать пути снабжения украинской армии под огневым контролем. Об этом заявил замглавы ДНР Игорь Кимаковский. Расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по командному пункту ВСУ. Объект был обнаружен во время воздушной разведки. Об этом сообщает Пятый канал.