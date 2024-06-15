Белый дом не стал обещать выполнение соглашения с Киевом при смене президента

16 июня 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Договоренности правительства могут быть изменены, заявил Джейк Салливан Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки не могут обещать выполнение соглашения о безопасности с Украиной при смене президента и администрации. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться вводить кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне», — приводит слова Салливана ТАСС. При этом подчеркивается, что, хотя договоренности одного правительства могут быть изменены, США придерживаются принципов своих обязательств. Ранее Politico сообщали, что соглашение заключено только между действующими администрациями США и Украины и не будет ратифицировано конгрессом. Издание предполагало, что в перспективе его сможет отменить Дональд Трамп в случае переизбрания или любой другой американский лидер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки не могут обещать выполнение соглашения о безопасности с Украиной при смене президента и администрации. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться вводить кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне», — приводит слова Салливана ТАСС. При этом подчеркивается, что, хотя договоренности одного правительства могут быть изменены, США придерживаются принципов своих обязательств. Ранее Politico сообщали, что соглашение заключено только между действующими администрациями США и Украины и не будет ратифицировано конгрессом. Издание предполагало, что в перспективе его сможет отменить Дональд Трамп в случае переизбрания или любой другой американский лидер.