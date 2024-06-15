Си Цзиньпин обвинил США в попытке обманом заставить КНР к нападению на Тайвань

Вашингтон пытался обманом подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин, передают источники. Уточняется, что глава КНР сообщил об этом на встрече с руководителем Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен, которая прошла в 2023 году.
«На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен в апреле 2023 года Си Цзиньпин заявил, что США пытаются подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань», — передает слова своих источников газета Financial Times. По словам собеседника издания, глава Китая заявил, что Пекин «не клюнул на наживку».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Вашингтон пытался обманом подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин, передают источники. Уточняется, что глава КНР сообщил об этом на встрече с руководителем Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен, которая прошла в 2023 году. «На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен в апреле 2023 года Си Цзиньпин заявил, что США пытаются подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань», — передает слова своих источников газета Financial Times. По словам собеседника издания, глава Китая заявил, что Пекин «не клюнул на наживку».