Си Цзиньпин обвинил США в попытке обманом заставить КНР к нападению на Тайвань

16 июня 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

Пекин «не клюнул на наживку» Вашингтона, заявил Си Цзиньпин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтон пытался обманом подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин, передают источники. Уточняется, что глава КНР сообщил об этом на встрече с руководителем Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен, которая прошла в 2023 году. «На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен в апреле 2023 года Си Цзиньпин заявил, что США пытаются подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань», — передает слова своих источников газета Financial Times. По словам собеседника издания, глава Китая заявил, что Пекин «не клюнул на наживку». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон пытался обманом подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин, передают источники. Уточняется, что глава КНР сообщил об этом на встрече с руководителем Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен, которая прошла в 2023 году. «На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен в апреле 2023 года Си Цзиньпин заявил, что США пытаются подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань», — передает слова своих источников газета Financial Times. По словам собеседника издания, глава Китая заявил, что Пекин «не клюнул на наживку».