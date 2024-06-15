15 июня 2024

Си Цзиньпин обвинил США в попытке обманом заставить КНР к нападению на Тайвань

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Пекин «не клюнул на наживку» Вашингтона, заявил Си Цзиньпин Фото:

Вашингтон пытался обманом подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин, передают источники. Уточняется, что глава КНР сообщил об этом на встрече с руководителем Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен, которая прошла в 2023 году.

«На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен в апреле 2023 года Си Цзиньпин заявил, что США пытаются подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань», — передает слова своих источников газета Financial Times. По словам собеседника издания, глава Китая заявил, что Пекин «не клюнул на наживку».

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Вашингтон пытался обманом подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин, передают источники. Уточняется, что глава КНР сообщил об этом на встрече с руководителем Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен, которая прошла в 2023 году. «На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен в апреле 2023 года Си Цзиньпин заявил, что США пытаются подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань», — передает слова своих источников газета Financial Times. По словам собеседника издания, глава Китая заявил, что Пекин «не клюнул на наживку».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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