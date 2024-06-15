Мирная инициатива президента России Владимира Путина может стать последним шансом для сохранения Украины как государства. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, отказ от плана Путина приведет Украину к референдумам о будущем с РФ.
«Новая мирная инициатива Владимира Путина — это последний шанс сохранить украинское государство», — заявил Медведчук в интервью ТАСС. Он критически высказался о современном состоянии Украины, назвав её правительство нелегитимным и обвинив в антинародной политике и нацистской идеологии.
Медведчук подчеркнул, что предложение Путина направлено на возвращение Украине статуса государства, его нейтрализацию, суверенитет, демилитаризацию и денацификацию. По его мнению, Украину при отказе от инициативы Путина ждут референдумы о воссоединении с РФ.
Ранее Медведчук призвал привлечь президента Украины Владимира Зеленского к уголовной ответственности. 21 мая у Зеленского истек срок полномочий, поэтому с этого момента он является нелегитимным лидером страны, считает политик. Путин считает, что легитимность Зеленского на посту президента не восстановить никакими «ухищрениями». Он заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. В Пентагоне считают, что Запад готов говорить с РФ при условии отвода войск с зоны СВО.
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