15 июня 2024

Врач назвал дачные цветы, которые опасно для жизни трогать или нюхать

Врач Иванов: ясенец, лютик, аконит и ежовник меловой — опасные для жизни цветы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, дача, дачный домик
Некоторые дачные цветы могут вызвать остановку дыхания, предупредил Иванов Фото:

Дачные цветы лютик, ясенец, ежовник и аконит могут быть опасны для жизни, поэтому их опасно трогать и нюхать. Об этом заявил врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

«Некоторые дачные растения может быть опасно нюхать и трогать. Ясенец может оставлять ожоги на коже, лютик вызывает ожоги, фиолетовый цветок аконит может взывать паралич дыхания», — передают слова Иванова «Известия».

Врач уточнил, что ясенец также называют дикий бадьян. Он растет в основном в европейской части России. Вызванные этим растением сильные ожоги сопровождаются повышением температуры и головными болями. Фиолетовый цветок аконит можно встретить в европейской части России и на юге Сибири. При вдыхании он может вызвать паралич дыхания и остановку сердца. Ежовник меловой растет на юге и содержит сильнейший яд — алкалоид анабазин, который способен проникать через кожу.

Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули назвал места, где опасно собрать грибы. По его словам, грибы как губка впитывают в себя вредные вещества, поэтому нельзя собирать их у дорог, заводов или ТЭЦ.

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Дачные цветы лютик, ясенец, ежовник и аконит могут быть опасны для жизни, поэтому их опасно трогать и нюхать. Об этом заявил врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. «Некоторые дачные растения может быть опасно нюхать и трогать. Ясенец может оставлять ожоги на коже, лютик вызывает ожоги, фиолетовый цветок аконит может взывать паралич дыхания», — передают слова Иванова «Известия». Врач уточнил, что ясенец также называют дикий бадьян. Он растет в основном в европейской части России. Вызванные этим растением сильные ожоги сопровождаются повышением температуры и головными болями. Фиолетовый цветок аконит можно встретить в европейской части России и на юге Сибири. При вдыхании он может вызвать паралич дыхания и остановку сердца. Ежовник меловой растет на юге и содержит сильнейший яд — алкалоид анабазин, который способен проникать через кожу. Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули назвал места, где опасно собрать грибы. По его словам, грибы как губка впитывают в себя вредные вещества, поэтому нельзя собирать их у дорог, заводов или ТЭЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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