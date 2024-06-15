Врач назвал дачные цветы, которые опасно для жизни трогать или нюхать

Врач Иванов: ясенец, лютик, аконит и ежовник меловой — опасные для жизни цветы

16 июня 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

Некоторые дачные цветы могут вызвать остановку дыхания, предупредил Иванов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дачные цветы лютик, ясенец, ежовник и аконит могут быть опасны для жизни, поэтому их опасно трогать и нюхать. Об этом заявил врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. «Некоторые дачные растения может быть опасно нюхать и трогать. Ясенец может оставлять ожоги на коже, лютик вызывает ожоги, фиолетовый цветок аконит может взывать паралич дыхания», — передают слова Иванова «Известия». Врач уточнил, что ясенец также называют дикий бадьян. Он растет в основном в европейской части России. Вызванные этим растением сильные ожоги сопровождаются повышением температуры и головными болями. Фиолетовый цветок аконит можно встретить в европейской части России и на юге Сибири. При вдыхании он может вызвать паралич дыхания и остановку сердца. Ежовник меловой растет на юге и содержит сильнейший яд — алкалоид анабазин, который способен проникать через кожу. Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули назвал места, где опасно собрать грибы. По его словам, грибы как губка впитывают в себя вредные вещества, поэтому нельзя собирать их у дорог, заводов или ТЭЦ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дачные цветы лютик, ясенец, ежовник и аконит могут быть опасны для жизни, поэтому их опасно трогать и нюхать. Об этом заявил врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. «Некоторые дачные растения может быть опасно нюхать и трогать. Ясенец может оставлять ожоги на коже, лютик вызывает ожоги, фиолетовый цветок аконит может взывать паралич дыхания», — передают слова Иванова «Известия». Врач уточнил, что ясенец также называют дикий бадьян. Он растет в основном в европейской части России. Вызванные этим растением сильные ожоги сопровождаются повышением температуры и головными болями. Фиолетовый цветок аконит можно встретить в европейской части России и на юге Сибири. При вдыхании он может вызвать паралич дыхания и остановку сердца. Ежовник меловой растет на юге и содержит сильнейший яд — алкалоид анабазин, который способен проникать через кожу. Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули назвал места, где опасно собрать грибы. По его словам, грибы как губка впитывают в себя вредные вещества, поэтому нельзя собирать их у дорог, заводов или ТЭЦ.