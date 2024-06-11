11 июня 2024

Врач раскрыл, где опасно собирать грибы

Врач Бартули: грибы не стоит собирать рядом с заводами, фабриками и ТЭЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Собирать грибы лучше в экологически чистых лесах (архивное фото)
Собирать грибы лучше в экологически чистых лесах (архивное фото) Фото:

Во многих регионах России уже начался грибной сезон. Однако грибы обладают способностью как губка впитывать вредные вещества из окружающей среды, поэтому не стоит их собирать у пыльных дорог, заводов, фабрик или ТЭЦ. Об этом предупредил врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

«Грибы как фильтровальщики всасывают все из окружающей среды, включая токсины. Поэтому грибы не рекомендуется собирать у пыльной дороги, или если рядом есть какие-то заводы, фабрики, ТЭЦ, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества», — передает «Общественная служба новостей» слова Бартули.

Людям, плохо разбирающимся в сборе грибов, лучше не ходить в лес без опытных сопровождающих. Иначе можно нарваться на опасные грибы, предупреждает Бартули. Он добавил, что даже съедобные грибы могут вызвать пищевое отравление, если они были собраны в месте, где в окружающей среде много токсинов и вредных веществ.

Ранее главный врач Инвитро -Урал Надежда Подкорытова посоветовала не собирать грибы вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий, в зеленой полосе в черте города и вблизи сельхозполей, обрабатываемых пестицидами. Питаются они органикой, добытой из окружающей среды, впитывая как полезные вещества, так и вредные. А некоторые из них способны аккумулировать их в большом количестве и увеличивать концентрацию опасных соединений. Например, выбросы углекислого газа оседают в грунте, а грибы впитывают соли тяжелых металлов.

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Во многих регионах России уже начался грибной сезон. Однако грибы обладают способностью как губка впитывать вредные вещества из окружающей среды, поэтому не стоит их собирать у пыльных дорог, заводов, фабрик или ТЭЦ. Об этом предупредил врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули. «Грибы как фильтровальщики всасывают все из окружающей среды, включая токсины. Поэтому грибы не рекомендуется собирать у пыльной дороги, или если рядом есть какие-то заводы, фабрики, ТЭЦ, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества», — передает «Общественная служба новостей» слова Бартули. Людям, плохо разбирающимся в сборе грибов, лучше не ходить в лес без опытных сопровождающих. Иначе можно нарваться на опасные грибы, предупреждает Бартули. Он добавил, что даже съедобные грибы могут вызвать пищевое отравление, если они были собраны в месте, где в окружающей среде много токсинов и вредных веществ. Ранее главный врач Инвитро -Урал Надежда Подкорытова посоветовала не собирать грибы вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий, в зеленой полосе в черте города и вблизи сельхозполей, обрабатываемых пестицидами. Питаются они органикой, добытой из окружающей среды, впитывая как полезные вещества, так и вредные. А некоторые из них способны аккумулировать их в большом количестве и увеличивать концентрацию опасных соединений. Например, выбросы углекислого газа оседают в грунте, а грибы впитывают соли тяжелых металлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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