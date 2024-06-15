МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе до 16 июня. Местами ожидаются мощные дожди, град и грозы со шквальным ветром до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Предупреждение о непогоде: 16 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорится на сайте регионального МЧС. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее и соблюдать меры безопасности.
Штормовое предупреждение действует в Свердловской области с 15 июня. Тогда МЧС также предупредило о сильном ветре и грозе, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что день станет самым жарким за всю неделю.
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