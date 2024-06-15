15 июня 2024
14 июня 2024

МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

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16 июня в регионе ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду
16 июня в регионе ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду Фото:

ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе до 16 июня. Местами ожидаются мощные дожди, град и грозы со шквальным ветром до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предупреждение о непогоде: 16 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорится на сайте регионального МЧС. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее и соблюдать меры безопасности.

Штормовое предупреждение действует в Свердловской области с 15 июня. Тогда МЧС также предупредило о сильном ветре и грозе, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что день станет самым жарким за всю неделю.

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ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе до 16 июня. Местами ожидаются мощные дожди, град и грозы со шквальным ветром до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ведомства. «Предупреждение о непогоде: 16 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорится на сайте регионального МЧС. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее и соблюдать меры безопасности. Штормовое предупреждение действует в Свердловской области с 15 июня. Тогда МЧС также предупредило о сильном ветре и грозе, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что день станет самым жарким за всю неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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