Муфтий Гайнутдин упомянул Путина во время проповеди на Курбан-байрам

16 июня 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Равиль Гайнутдин во время торжественного намаза пожелал Владимиру Путину помощи Аллаха на посту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин во время праздничной проповеди, посвященной Курбан-байраму пожелал, чтобы президенту страны Владимиру Путину на его посту помогал Аллах. Также он пожелал главе успехов и здоровья. Новость по теме Обряд жертвоприношения и внимание к детям: что значит праздник Курбан айт «От имени всех мусульман желаем нашему президенту помощи Аллаха для достижения побед. Мусульмане России всегда поддерживали и поддерживают своего президента. <…> Желаем Владимиру Путину здоровья, успехов», — заявил Равиль Гайнутдин во время торжественного намаза в Соборной мечети Москвы в связи с праздником Курбан-байрам. Его слова передает РИА Новости. Ранее в Соборной мечети Москвы начался намаз у мусульман в связи с Курбан-байрамом. Для проведения обряда временно были перекрыты улицы Щепкина, Мещанская и Дурова. На самом празднике ожидается около 70 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин во время праздничной проповеди, посвященной Курбан-байраму пожелал, чтобы президенту страны Владимиру Путину на его посту помогал Аллах. Также он пожелал главе успехов и здоровья. «От имени всех мусульман желаем нашему президенту помощи Аллаха для достижения побед. Мусульмане России всегда поддерживали и поддерживают своего президента. <…> Желаем Владимиру Путину здоровья, успехов», — заявил Равиль Гайнутдин во время торжественного намаза в Соборной мечети Москвы в связи с праздником Курбан-байрам. Его слова передает РИА Новости. Ранее в Соборной мечети Москвы начался намаз у мусульман в связи с Курбан-байрамом. Для проведения обряда временно были перекрыты улицы Щепкина, Мещанская и Дурова. На самом празднике ожидается около 70 тысяч человек.