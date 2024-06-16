Муфтий Гайнутдин упомянул Путина во время проповеди на Курбан-байрам

Председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин во время праздничной проповеди, посвященной Курбан-байраму пожелал, чтобы президенту страны Владимиру Путину на его посту помогал Аллах. Также он пожелал главе успехов и здоровья.
«От имени всех мусульман желаем нашему президенту помощи Аллаха для достижения побед. Мусульмане России всегда поддерживали и поддерживают своего президента. <…> Желаем Владимиру Путину здоровья, успехов», — заявил Равиль Гайнутдин во время торжественного намаза в Соборной мечети Москвы в связи с праздником Курбан-байрам. Его слова передает РИА Новости.
Ранее в Соборной мечети Москвы начался намаз у мусульман в связи с Курбан-байрамом. Для проведения обряда временно были перекрыты улицы Щепкина, Мещанская и Дурова. На самом празднике ожидается около 70 тысяч человек.
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