Муфтий Гайнутдин упомянул Путина во время проповеди на Курбан-байрам

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Равиль Гайнутдин во время торжественного намаза пожелал Владимиру Путину помощи Аллаха на посту Фото:

Председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин во время праздничной проповеди, посвященной Курбан-байраму пожелал, чтобы президенту страны Владимиру Путину на его посту помогал Аллах. Также он пожелал главе успехов и здоровья.

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«От имени всех мусульман желаем нашему президенту помощи Аллаха для достижения побед. Мусульмане России всегда поддерживали и поддерживают своего президента. <…> Желаем Владимиру Путину здоровья, успехов», — заявил Равиль Гайнутдин во время торжественного намаза в Соборной мечети Москвы в связи с праздником Курбан-байрам. Его слова передает РИА Новости.

Ранее в Соборной мечети Москвы начался намаз у мусульман в связи с Курбан-байрамом. Для проведения обряда временно были перекрыты улицы Щепкина, Мещанская и Дурова. На самом празднике ожидается около 70 тысяч человек.

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Председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин во время праздничной проповеди, посвященной Курбан-байраму пожелал, чтобы президенту страны Владимиру Путину на его посту помогал Аллах. Также он пожелал главе успехов и здоровья. «От имени всех мусульман желаем нашему президенту помощи Аллаха для достижения побед. Мусульмане России всегда поддерживали и поддерживают своего президента. <…> Желаем Владимиру Путину здоровья, успехов», — заявил Равиль Гайнутдин во время торжественного намаза в Соборной мечети Москвы в связи с праздником Курбан-байрам. Его слова передает РИА Новости. Ранее в Соборной мечети Москвы начался намаз у мусульман в связи с Курбан-байрамом. Для проведения обряда временно были перекрыты улицы Щепкина, Мещанская и Дурова. На самом празднике ожидается около 70 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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