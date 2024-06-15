15 июня 2024
14 июня 2024

Свердловская прокуратура заинтересовалась водителем, который сбил трех человек

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Прокуратура Свердловской области проведет расследование ДТП в Горном Щите
Прокуратура Свердловской области проведет расследование ДТП в Горном Щите Фото:

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение расследования из-за ДТП в поселке Горный Щит под Екатеринбургом, где водитель сбил трех пешеходов у алкогольного магазина и врезался в стену. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района взяла на контроль проведение административного расследования в связи с ДТП в поселке Горный Щит города Екатеринбурга с наездом на трех пешеходов... Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 16 июня. После ДТП водитель, сбивший пешеходов, отказался проходить процедуру освидетельствования на трезвость, его доставили в отдел Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших с травмами головы госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

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Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение расследования из-за ДТП в поселке Горный Щит под Екатеринбургом, где водитель сбил трех пешеходов у алкогольного магазина и врезался в стену. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района взяла на контроль проведение административного расследования в связи с ДТП в поселке Горный Щит города Екатеринбурга с наездом на трех пешеходов... Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования», — говорится в сообщении. Инцидент произошел утром 16 июня. После ДТП водитель, сбивший пешеходов, отказался проходить процедуру освидетельствования на трезвость, его доставили в отдел Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших с травмами головы госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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