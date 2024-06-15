Свердловская прокуратура заинтересовалась водителем, который сбил трех человек

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение расследования из-за ДТП в поселке Горный Щит под Екатеринбургом, где водитель сбил трех пешеходов у алкогольного магазина и врезался в стену. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района взяла на контроль проведение административного расследования в связи с ДТП в поселке Горный Щит города Екатеринбурга с наездом на трех пешеходов... Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел утром 16 июня. После ДТП водитель, сбивший пешеходов, отказался проходить процедуру освидетельствования на трезвость, его доставили в отдел Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших с травмами головы госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!