Shot: взявшие в заложники сотрудников СИЗО готовились к побегу несколько месяцев

Группа из трех заключенных СИЗО — Акиев, Цицкиев и Гиреев — готовила побег из-под стражи в течение нескольких месяцев. Преступники захватили в заложники инспектора и начальника управления следственного изолятора.
«Трое террористов — Акиев, Цицкиев и Гиреев — завербовали ещё трех заключенных в СИЗО. Они несколько месяцев планировали побег», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в прошлом году преступники прибыли в Черкесск, где, согласно материалам следствия, установили контакт с членом организации ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Они начали подготовку к совершению теракта в здании Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики. Приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, собрали его, а также получили два пистолета Макарова и автомат Калашникова. Однако реализовать свой замысел им не удалось — они были задержаны правоохранительными органами в 2023 году, передали в telegram-канале.
Шестеро заключенных 16 июня захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Преступники потребовали автомобиль, оружие и возможность покинуть СИЗО в обмен на освобождение заложников, передает RT.
*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.