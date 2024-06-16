Shot: взявшие в заложники сотрудников СИЗО готовились к побегу несколько месяцев

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Заключенные планировали побег из СИЗО несколько месяцев, пишет Shot
Заключенные планировали побег из СИЗО несколько месяцев, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Группа из трех заключенных СИЗО — Акиев, Цицкиев и Гиреев — готовила побег из-под стражи в течение нескольких месяцев. Преступники захватили в заложники инспектора и начальника управления следственного изолятора.

«Трое террористов — Акиев, Цицкиев и Гиреев — завербовали ещё трех заключенных в СИЗО. Они несколько месяцев планировали побег», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в прошлом году преступники прибыли в Черкесск, где, согласно материалам следствия, установили контакт с членом организации ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Они начали подготовку к совершению теракта в здании Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики. Приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, собрали его, а также получили два пистолета Макарова и автомат Калашникова. Однако реализовать свой замысел им не удалось — они были задержаны правоохранительными органами в 2023 году, передали в telegram-канале.

Шестеро заключенных 16 июня захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Преступники потребовали автомобиль, оружие и возможность покинуть СИЗО в обмен на освобождение заложников, передает RT

*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ

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Группа из трех заключенных СИЗО — Акиев, Цицкиев и Гиреев — готовила побег из-под стражи в течение нескольких месяцев. Преступники захватили в заложники инспектора и начальника управления следственного изолятора. «Трое террористов — Акиев, Цицкиев и Гиреев — завербовали ещё трех заключенных в СИЗО. Они несколько месяцев планировали побег», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в прошлом году преступники прибыли в Черкесск, где, согласно материалам следствия, установили контакт с членом организации ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Они начали подготовку к совершению теракта в здании Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики. Приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, собрали его, а также получили два пистолета Макарова и автомат Калашникова. Однако реализовать свой замысел им не удалось — они были задержаны правоохранительными органами в 2023 году, передали в telegram-канале. Шестеро заключенных 16 июня захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Преступники потребовали автомобиль, оружие и возможность покинуть СИЗО в обмен на освобождение заложников, передает RT.  *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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