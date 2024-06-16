Baza: один из заложников в СИЗО Ростова получил ранение

Один из спасенных получил ножевое ранение, передает Baza
новость из сюжетаВ СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников
Один из заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону получил ножевое ранение во время спасательной операции. Об этом сообщает Baza.
«По предварительным данным, один из заложников получил легкое ножевое ранение», — передает Baza. Врачи оказали ему медпомощь. Его жизни ничего не угрожает.
Операция по спасению заложников длилась около четырех минут. Все шестеро захватчиков были ликвидированы.
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