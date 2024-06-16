Baza: один из заложников в СИЗО Ростова получил ранение

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Один из спасенных получил ножевое ранение, передает Baza Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Один из заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону получил ножевое ранение во время спасательной операции. Об этом сообщает Baza.

«По предварительным данным, один из заложников получил легкое ножевое ранение», — передает Baza. Врачи оказали ему медпомощь. Его жизни ничего не угрожает.

Операция по спасению заложников длилась около четырех минут. Все шестеро захватчиков были ликвидированы.

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Один из заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону получил ножевое ранение во время спасательной операции. Об этом сообщает Baza. «По предварительным данным, один из заложников получил легкое ножевое ранение», — передает Baza. Врачи оказали ему медпомощь. Его жизни ничего не угрожает. Операция по спасению заложников длилась около четырех минут. Все шестеро захватчиков были ликвидированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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