Baza: один из заложников в СИЗО Ростова получил ранение

16 июня 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Один из спасенных получил ножевое ранение, передает Baza Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Один из заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону получил ножевое ранение во время спасательной операции. Об этом сообщает Baza. «По предварительным данным, один из заложников получил легкое ножевое ранение», — передает Baza. Врачи оказали ему медпомощь. Его жизни ничего не угрожает. Операция по спасению заложников длилась около четырех минут. Все шестеро захватчиков были ликвидированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону получил ножевое ранение во время спасательной операции. Об этом сообщает Baza. «По предварительным данным, один из заложников получил легкое ножевое ранение», — передает Baza. Врачи оказали ему медпомощь. Его жизни ничего не угрожает. Операция по спасению заложников длилась около четырех минут. Все шестеро захватчиков были ликвидированы.