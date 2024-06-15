15 июня 2024

В садовом хозяйстве Екатеринбурга опровергли информацию об отравлении рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЗАО «Тепличное» подчеркнули, что причину ухудшения состояния пострадавшей узнают после медицинских анализов
В ЗАО «Тепличное» подчеркнули, что причину ухудшения состояния пострадавшей узнают после медицинских анализов Фото:

В ЗАО «Тепличное», принадлежащем «УГМК-Агро», рассказали URA.RU, что информация об отравлении 10 человек от воздействия йодно-борного соединения не соответствует действительности. По словам представителей организации, медицинская помощь понадобилась только одному человеку.

«Информация о десятках пострадавших, распространяемая некоторыми telegram-каналами и СМИ, не соответствует действительности. Амбулаторная медицинская помощь понадобилась только одному человеку», — говорится в сообщении.

В ЗАО «Тепличное» уточнили, что о причинах ухудшения самочувствия женщины можно будет сказать уверенно только после проведения медицинских анализов. На данный момент выводы делать преждевременно.

Минздрав Свердловской области в своем telegram-канале днем 16 июня сообщил, что за помощью к медикам обратились пять человек. Однако только одну из них госпитализировали.

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В ЗАО «Тепличное», принадлежащем «УГМК-Агро», рассказали URA.RU, что информация об отравлении 10 человек от воздействия йодно-борного соединения не соответствует действительности. По словам представителей организации, медицинская помощь понадобилась только одному человеку. «Информация о десятках пострадавших, распространяемая некоторыми telegram-каналами и СМИ, не соответствует действительности. Амбулаторная медицинская помощь понадобилась только одному человеку», — говорится в сообщении. В ЗАО «Тепличное» уточнили, что о причинах ухудшения самочувствия женщины можно будет сказать уверенно только после проведения медицинских анализов. На данный момент выводы делать преждевременно. Минздрав Свердловской области в своем telegram-канале днем 16 июня сообщил, что за помощью к медикам обратились пять человек. Однако только одну из них госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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