В садовом хозяйстве Екатеринбурга опровергли информацию об отравлении рабочих

В ЗАО «Тепличное», принадлежащем «УГМК-Агро», рассказали URA.RU, что информация об отравлении 10 человек от воздействия йодно-борного соединения не соответствует действительности. По словам представителей организации, медицинская помощь понадобилась только одному человеку.
«Информация о десятках пострадавших, распространяемая некоторыми telegram-каналами и СМИ, не соответствует действительности. Амбулаторная медицинская помощь понадобилась только одному человеку», — говорится в сообщении.
В ЗАО «Тепличное» уточнили, что о причинах ухудшения самочувствия женщины можно будет сказать уверенно только после проведения медицинских анализов. На данный момент выводы делать преждевременно.
Минздрав Свердловской области в своем telegram-канале днем 16 июня сообщил, что за помощью к медикам обратились пять человек. Однако только одну из них госпитализировали.
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