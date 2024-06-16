Хинштейн: многим придется ответить погонами за захват заложников в СИЗО-1

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Новый начальник ГУФСИН по Свердловской области. Екатеринбург , нашивка, фсин россии, погоны, гуфсин, герб, подполковник полиции
Александр Хинштейн считает, что сотрудники ФСИН не содержали обвиняемых должным образом Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону стал возможен из-за проблем в самой системе ФСИН. Поэтому многим сотрудникам придется ответить погонами, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Захват заложников — это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН. Руководству ФСИН надо сделать соответствующие выводы. И да, за случившееся многим придется ответить своими погонами», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

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Он нашел возмутительным, что осужденные за попытку теракта в 2023 году, были помещены в одну камеру. Также у них были мобильные телефоны. Поэтому захват в заложники сотрудников СИЗО-1 он не считает чем-то непредсказуемым. По его словам, сотрудники ФСИН дали обвиняемым второй шанс.

Ранее в ростовском СИЗО в заложники были взяты двое сотрудников. Обвиняемые в преступлении требовали дать им автомобиль и оружие, чтобы совершить побег. Сейчас они ликвидированы.

В 2022 году террористы пытались взорвать Верховный суд в Карачаево-Черкесской Республике. Сотрудники ФСБ задержали их, а затем доставили в СИЗО-1, передает 360.ru.

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Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону стал возможен из-за проблем в самой системе ФСИН. Поэтому многим сотрудникам придется ответить погонами, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. «Захват заложников — это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН. Руководству ФСИН надо сделать соответствующие выводы. И да, за случившееся многим придется ответить своими погонами», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он нашел возмутительным, что осужденные за попытку теракта в 2023 году, были помещены в одну камеру. Также у них были мобильные телефоны. Поэтому захват в заложники сотрудников СИЗО-1 он не считает чем-то непредсказуемым. По его словам, сотрудники ФСИН дали обвиняемым второй шанс. Ранее в ростовском СИЗО в заложники были взяты двое сотрудников. Обвиняемые в преступлении требовали дать им автомобиль и оружие, чтобы совершить побег. Сейчас они ликвидированы. В 2022 году террористы пытались взорвать Верховный суд в Карачаево-Черкесской Республике. Сотрудники ФСБ задержали их, а затем доставили в СИЗО-1, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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