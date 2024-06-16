Хинштейн: многим придется ответить погонами за захват заложников в СИЗО-1

16 июня 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн считает, что сотрудники ФСИН не содержали обвиняемых должным образом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону стал возможен из-за проблем в самой системе ФСИН. Поэтому многим сотрудникам придется ответить погонами, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. «Захват заложников — это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН. Руководству ФСИН надо сделать соответствующие выводы. И да, за случившееся многим придется ответить своими погонами», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале . Новость по теме Образцовая охрана, корпус в честь Екатерины II: история СИЗО-1 Ростова, где захватили заложников Он нашел возмутительным, что осужденные за попытку теракта в 2023 году, были помещены в одну камеру. Также у них были мобильные телефоны. Поэтому захват в заложники сотрудников СИЗО-1 он не считает чем-то непредсказуемым. По его словам, сотрудники ФСИН дали обвиняемым второй шанс. Ранее в ростовском СИЗО в заложники были взяты двое сотрудников. Обвиняемые в преступлении требовали дать им автомобиль и оружие, чтобы совершить побег. Сейчас они ликвидированы. В 2022 году террористы пытались взорвать Верховный суд в Карачаево-Черкесской Республике. Сотрудники ФСБ задержали их, а затем доставили в СИЗО-1, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону стал возможен из-за проблем в самой системе ФСИН. Поэтому многим сотрудникам придется ответить погонами, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. «Захват заложников — это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН. Руководству ФСИН надо сделать соответствующие выводы. И да, за случившееся многим придется ответить своими погонами», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он нашел возмутительным, что осужденные за попытку теракта в 2023 году, были помещены в одну камеру. Также у них были мобильные телефоны. Поэтому захват в заложники сотрудников СИЗО-1 он не считает чем-то непредсказуемым. По его словам, сотрудники ФСИН дали обвиняемым второй шанс. Ранее в ростовском СИЗО в заложники были взяты двое сотрудников. Обвиняемые в преступлении требовали дать им автомобиль и оружие, чтобы совершить побег. Сейчас они ликвидированы. В 2022 году террористы пытались взорвать Верховный суд в Карачаево-Черкесской Республике. Сотрудники ФСБ задержали их, а затем доставили в СИЗО-1, передает 360.ru.