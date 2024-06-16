Премьер Японии Кисида пробыл рекордно мало на саммите по Украине

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Кисида пробыл на саммите по Украине всего 2,5 часа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на «мирном саммите» по Украине в Швейцарии всего лишь около двух с половиной часов, после чего вернулся на родину. Об этом сообщило РИА Новости.

«Камеры прямой трансляции зафиксировали его приезд на конференцию в 17:03… В 19:30, он, как и планировалось, уже покинул Бюргеншток и направился в Цюрих, откуда в 21:07 благополучно вылетел в Токио», — сообщило информационное агентство. Согласно подсчетам, Кисида присутствовал на конференции не более двух с половиной часов.

Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. В ходе первого дня саммита ряд стран призвали приложить все усилия на улучшение диалога между Киевом и Москвой ради урегулирования российско-украинского конфликта.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на «мирном саммите» по Украине в Швейцарии всего лишь около двух с половиной часов, после чего вернулся на родину. Об этом сообщило РИА Новости. «Камеры прямой трансляции зафиксировали его приезд на конференцию в 17:03… В 19:30, он, как и планировалось, уже покинул Бюргеншток и направился в Цюрих, откуда в 21:07 благополучно вылетел в Токио», — сообщило информационное агентство. Согласно подсчетам, Кисида присутствовал на конференции не более двух с половиной часов. Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. В ходе первого дня саммита ряд стран призвали приложить все усилия на улучшение диалога между Киевом и Москвой ради урегулирования российско-украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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