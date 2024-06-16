Премьер Японии Кисида пробыл рекордно мало на саммите по Украине

16 июня 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Кисида пробыл на саммите по Украине всего 2,5 часа Фото: Алексей Баранов новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на «мирном саммите» по Украине в Швейцарии всего лишь около двух с половиной часов, после чего вернулся на родину. Об этом сообщило РИА Новости. «Камеры прямой трансляции зафиксировали его приезд на конференцию в 17:03… В 19:30, он, как и планировалось, уже покинул Бюргеншток и направился в Цюрих, откуда в 21:07 благополучно вылетел в Токио», — сообщило информационное агентство. Согласно подсчетам, Кисида присутствовал на конференции не более двух с половиной часов. Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. В ходе первого дня саммита ряд стран призвали приложить все усилия на улучшение диалога между Киевом и Москвой ради урегулирования российско-украинского конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на «мирном саммите» по Украине в Швейцарии всего лишь около двух с половиной часов, после чего вернулся на родину. Об этом сообщило РИА Новости. «Камеры прямой трансляции зафиксировали его приезд на конференцию в 17:03… В 19:30, он, как и планировалось, уже покинул Бюргеншток и направился в Цюрих, откуда в 21:07 благополучно вылетел в Токио», — сообщило информационное агентство. Согласно подсчетам, Кисида присутствовал на конференции не более двух с половиной часов. Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. В ходе первого дня саммита ряд стран призвали приложить все усилия на улучшение диалога между Киевом и Москвой ради урегулирования российско-украинского конфликта.