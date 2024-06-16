Премьера Канады жестко осадили за выкрикивание бандеровского лозунга на саммите по Украине

Посол РФ в Канаде: Трюдо топчет память о подвигах канадцев в борьбе с нацизмом
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Европейские политики. stock, Джастин Трюдо,  stock
Премьер Канады Трюдо выкрикнул на саммите по Украине бандеровский лозунг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Выкрикивая бандеровские лозунги публично, канадский премьер-министр Канады Джастин Трюдо предает память о подвигах канадцев, которые сражались в составе антигитлеровской коалиции против нацизма. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Бросая со сцены лозунг нацистских коллаборационистов, господин Трюдо топчет память о подвигах канадских сыновей и дочерей, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции, чтобы сокрушить нацизм и гитлеризм», — отметил Степанов. Об этом он сообщил ТАСС.

Посол РФ в Канаде также заявил, что из-за приоритета безусловной поддержки киевского режима открыты все «шлюзы вседозволенности». Он выразил сожаление по поводу текущего состояния канадского истеблишмента.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и главы некоторых делегаций в первый день саммита по Украине выкрикивали бандеровские лозунги. На конференции прозвучал лозунг «Слава Украине, героям слава», ранее внесенный Минюстом России в перечень нацистских.

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Выкрикивая бандеровские лозунги публично, канадский премьер-министр Канады Джастин Трюдо предает память о подвигах канадцев, которые сражались в составе антигитлеровской коалиции против нацизма. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Бросая со сцены лозунг нацистских коллаборационистов, господин Трюдо топчет память о подвигах канадских сыновей и дочерей, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции, чтобы сокрушить нацизм и гитлеризм», — отметил Степанов. Об этом он сообщил ТАСС. Посол РФ в Канаде также заявил, что из-за приоритета безусловной поддержки киевского режима открыты все «шлюзы вседозволенности». Он выразил сожаление по поводу текущего состояния канадского истеблишмента. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и главы некоторых делегаций в первый день саммита по Украине выкрикивали бандеровские лозунги. На конференции прозвучал лозунг «Слава Украине, героям слава», ранее внесенный Минюстом России в перечень нацистских.
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