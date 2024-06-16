Премьера Канады жестко осадили за выкрикивание бандеровского лозунга на саммите по Украине

Посол РФ в Канаде: Трюдо топчет память о подвигах канадцев в борьбе с нацизмом

16 июня 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Премьер Канады Трюдо выкрикнул на саммите по Украине бандеровский лозунг Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выкрикивая бандеровские лозунги публично, канадский премьер-министр Канады Джастин Трюдо предает память о подвигах канадцев, которые сражались в составе антигитлеровской коалиции против нацизма. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Бросая со сцены лозунг нацистских коллаборационистов, господин Трюдо топчет память о подвигах канадских сыновей и дочерей, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции, чтобы сокрушить нацизм и гитлеризм», — отметил Степанов. Об этом он сообщил ТАСС. Посол РФ в Канаде также заявил, что из-за приоритета безусловной поддержки киевского режима открыты все «шлюзы вседозволенности». Он выразил сожаление по поводу текущего состояния канадского истеблишмента. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и главы некоторых делегаций в первый день саммита по Украине выкрикивали бандеровские лозунги. На конференции прозвучал лозунг «Слава Украине, героям слава», ранее внесенный Минюстом России в перечень нацистских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выкрикивая бандеровские лозунги публично, канадский премьер-министр Канады Джастин Трюдо предает память о подвигах канадцев, которые сражались в составе антигитлеровской коалиции против нацизма. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Бросая со сцены лозунг нацистских коллаборационистов, господин Трюдо топчет память о подвигах канадских сыновей и дочерей, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции, чтобы сокрушить нацизм и гитлеризм», — отметил Степанов. Об этом он сообщил ТАСС. Посол РФ в Канаде также заявил, что из-за приоритета безусловной поддержки киевского режима открыты все «шлюзы вседозволенности». Он выразил сожаление по поводу текущего состояния канадского истеблишмента. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и главы некоторых делегаций в первый день саммита по Украине выкрикивали бандеровские лозунги. На конференции прозвучал лозунг «Слава Украине, героям слава», ранее внесенный Минюстом России в перечень нацистских.