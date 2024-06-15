15 июня 2024

В Кургане десятки домов остались без воды из-за аварии на сетях. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане из-за аварии ограничили подачу холодной воды в десятках домов
В Кургане из-за аварии ограничили подачу холодной воды в десятках домов Фото:

В центре Кургана из-за аварии на сетях временно отключили холодную воду почти в 40 жилых домах, детском саду, ДКМ и школе. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Пролетарской, 37 без ХВС остаются 38 жилых домов, ДКМ, детский сад и школа. Работает бригада компании „Водный Союз“», — сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Список домов, которые попали под отключение ХВС:

  • ул. Пролетарская, 35, 37;
  • ул. К. Маркса, 99, 97б, 95, 93а (д/с), 93, 91, 60, 66, 68, 70 (ДКМ), 74;
  • ул. Ленина, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 30а, 32;
  • ул. Пичугина, 26, 36 (школа), 37;
  • ул. М. Горького, 95, 97, 107, 109, 113, 127;
  • ул. Советская, 87, 93;
  • ул. Гоголя, 60.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане с 17 июня на месяц отключат горячую воду в десятках домов. Это необходимо, чтобы провести гидравлические испытания и подготовить теплосети к зимнему отопительному сезону. Под ограничение ГВС попадут жилые дома в центре города, а также микрорайонах Западный и Энергетики. 

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В центре Кургана из-за аварии на сетях временно отключили холодную воду почти в 40 жилых домах, детском саду, ДКМ и школе. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Пролетарской, 37 без ХВС остаются 38 жилых домов, ДКМ, детский сад и школа. Работает бригада компании „Водный Союз“», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Список домов, которые попали под отключение ХВС: Ранее URA.RU писало, что в Кургане с 17 июня на месяц отключат горячую воду в десятках домов. Это необходимо, чтобы провести гидравлические испытания и подготовить теплосети к зимнему отопительному сезону. Под ограничение ГВС попадут жилые дома в центре города, а также микрорайонах Западный и Энергетики. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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