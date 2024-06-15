Боец из ХМАО вернулся на СВО с пятью осколками в теле после взрыва

Ветеран чеченской кампании, а ныне участник специальной военной операции — житель Нижневартовска с позывным «Кабал» после отпуска вернулся в зону СВО с пятью осколками в теле. Ранение он получил после того, как вражеский дрон залетел в блиндаж их группы и взорвался. В беседе с журналистом URA.RU боец рассказал о своем опыте участия в СВО.
Кабал — заместитель командира в разведывательном батальоне. Позывной прижился еще со школьных времен, от персонажа видеоигры. Будучи юношей, Кабал отправился на срочную службу в Чечню, где и получил основные навыки военного дела, научился дисциплине и выживанию в сложнейших условиях боя. После начала СВО свои умения боец решил применить в деле и отправился «за ленточку» в составе разведбатальона.
Взрыв дрона в блиндаже и шесть осколков
Периоды жарких боев сменялись неделями затишья, разведчикам приходилось регулярно перемещаться по линии боевого соприкосновения. Однажды солдаты ВСУ выследили разведгруппу в момент, когда она начала оттягиваться с позиции для перегруппировки. В блиндаж залетел дрон и взорвался. Югорчанин получил множественные ранения в районе таза.
«В тот день в других столкновениях с ВСУ еще двоих контузило, одного ранило, поэтому мы вышли на эвакуацию. Изначально у меня нашли шесть осколков, один вытащили, остальные пока не трогают. Врачи мотивируют это тем, что осколки глубоко, и если начнут вытаскивать, то, возможно, выйду из строя на полгода-год», — пояснил Кабал в разговоре с корреспондентом. А он хотел как можно скорее вернуться в строй и продолжить свою службу.
По словам югорчанина, в батальоне, котором он служит, все продумано, чтобы обезопасить личный состав и минимизировать потери, поэтому каких-то острых ситуаций за время его пребывания в зоне спецоперации было не так много. Кабал уверен, что в разведке смертельные инциденты в основном случаются из-за халатности людей. Когда боец забывает об осторожности, мешкает или проявляет самоволие вместо того, чтобы действовать по приказам командования, может пострадать целое подразделение.
Встреча с вражеским танком в зоне СВО
Несмотря на всю осторожность бойца из Югры, ему приходилось попадать в крайне опасные ситуации. «Шли группой на задачу, и нас засекли с воздуха. Внезапно километра за полтора от нас выкатился танк и начал по нам стрелять. Чтобы уйти от огня, пришлось бежать по лесополосе шириной буквально в два-три дерева. А выйти на открытое поле — это смертельно опасно. В итоге [танк] стрелял, пока у него снаряды не закончились — всего прогремело выстрелов 15», — рассказал боец.
Кабал неоднократно вытаскивал товарищей под обстрелами, вместе с командой они эвакуировали раненых с поля боя. «Сжимаешь сердце в кулак и идешь, несмотря на то что самому страшно — ноги не идут. Поэтому просто наклоняешься вперед, и, чтобы не упасть, ноги начинают идти. И вот так тянули, вытаскивали, оказывали первую помощь», — говорит вартовчанин.
Совет от ветерана чеченской войны
«Я проходил срочную службу в Чечне в далеком 1999 году. Там я ко многим ситуациям был не готов. Основной совет, который я могу дать тем, кто только начинает военную службу — не лениться и не задавать лишних вопросов, ни себе, ни кому-либо еще. Лень часто смертельно опасна в условиях боевых действий: лень копать, лень пройти, лень замаскироваться», — пояснил вартовчанин. Также, по его словам, «за ленточкой» важно уметь оказывать первую медицинскую помощь и самостоятельно заниматься развитием тех навыков, которые помогут выжить в режиме боевых действий.
Именно на это, по мнению югорчанина, военнослужащим важно тратить свободное время в тыловом лагере. Так, например, в одном из лагерей Кабал соорудил небольшой спортивный уголок с самодельными штангой и брусьями. «Это помогает держать себя в тонусе», — пояснил он.
Сейчас военный из Нижневартовска вернулся в зону проведения СВО после отпуска. Несмотря на осколки в теле, он готов продолжить свою работу, передавать навыки как новобранцам, так и более опытным бойцам.
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