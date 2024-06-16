Глава МИД Израиля Кац обвинил Лукашенко в антисемитизме

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Глава МИД Израиля Кац назвал Лукашенко (на фото) антисемитом из-за его высказывания о евреях Фото:

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме, отмечая неприемлемость высказывания белорусского лидера о евреях, замешанных в коррупции в республике. Об этом сообщает агентство JNS.

«Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в воскресенье назвал высказывания президента Беларуси днем?ранее «неприемлемыми и возмутительными», добавив, что они «звучат как явные антисемитские комментарии», — сообщило издание со ссылкой на беседу с Кацом. JNS отметило, что во время заседания правительства в субботу, 15 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил евреев в обвинениях в коррупции, предъявленных его правительству.

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме, отмечая неприемлемость высказывания белорусского лидера о евреях, замешанных в коррупции в республике. Об этом сообщает агентство JNS. «Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в воскресенье назвал высказывания президента Беларуси днем?ранее «неприемлемыми и возмутительными», добавив, что они «звучат как явные антисемитские комментарии», — сообщило издание со ссылкой на беседу с Кацом. JNS отметило, что во время заседания правительства в субботу, 15 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил евреев в обвинениях в коррупции, предъявленных его правительству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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