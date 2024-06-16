Глава МИД Израиля Кац обвинил Лукашенко в антисемитизме

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме, отмечая неприемлемость высказывания белорусского лидера о евреях, замешанных в коррупции в республике. Об этом сообщает агентство JNS.
«Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в воскресенье назвал высказывания президента Беларуси днем?ранее «неприемлемыми и возмутительными», добавив, что они «звучат как явные антисемитские комментарии», — сообщило издание со ссылкой на беседу с Кацом. JNS отметило, что во время заседания правительства в субботу, 15 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил евреев в обвинениях в коррупции, предъявленных его правительству.
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Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме, отмечая неприемлемость высказывания белорусского лидера о евреях, замешанных в коррупции в республике. Об этом сообщает агентство JNS. «Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в воскресенье назвал высказывания президента Беларуси днем?ранее «неприемлемыми и возмутительными», добавив, что они «звучат как явные антисемитские комментарии», — сообщило издание со ссылкой на беседу с Кацом. JNS отметило, что во время заседания правительства в субботу, 15 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил евреев в обвинениях в коррупции, предъявленных его правительству.