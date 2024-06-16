Эриксен, переживший остановку сердца на Евро-2020, забил первый мяч на Евро-2024

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Датский футболист Эриксен на Евро-2024 забил первый гол, спустя четыре года с момента остановки сердца на Евро-2020 Фото:

Датский футболист Кристиан Эриксен забил свой первый гол за сборную Дании на чемпионате Европы-2024. Этот гол стал особенным возвращением для игрока после остановки его сердца на Евро-2020.

«На 17-й минуте матча с Словенией Эриксен вывел свою команду вперед, забив важный мяч», — сообщил sport24. В этом году 16 июня проходит матч группового этапа чемпионата Европы-2024, где команда Дании играет с Словенией.

Ранее Эриксен пережил остановку сердца во время матча с Финляндией. После того инцидента спортсмен больше не играл в финальной части Евро.

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Датский футболист Кристиан Эриксен забил свой первый гол за сборную Дании на чемпионате Европы-2024. Этот гол стал особенным возвращением для игрока после остановки его сердца на Евро-2020. «На 17-й минуте матча с Словенией Эриксен вывел свою команду вперед, забив важный мяч», — сообщил sport24. В этом году 16 июня проходит матч группового этапа чемпионата Европы-2024, где команда Дании играет с Словенией. Ранее Эриксен пережил остановку сердца во время матча с Финляндией. После того инцидента спортсмен больше не играл в финальной части Евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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