Эриксен, переживший остановку сердца на Евро-2020, забил первый мяч на Евро-2024

Датский футболист Эриксен на Евро-2024 забил первый гол, спустя четыре года с момента остановки сердца на Евро-2020
Датский футболист Кристиан Эриксен забил свой первый гол за сборную Дании на чемпионате Европы-2024. Этот гол стал особенным возвращением для игрока после остановки его сердца на Евро-2020.
«На 17-й минуте матча с Словенией Эриксен вывел свою команду вперед, забив важный мяч», — сообщил
Ранее Эриксен пережил остановку сердца во время матча с Финляндией. После того инцидента спортсмен больше не играл в финальной части Евро.
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