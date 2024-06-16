Эриксен, переживший остановку сердца на Евро-2020, забил первый мяч на Евро-2024

16 июня 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Датский футболист Эриксен на Евро-2024 забил первый гол, спустя четыре года с момента остановки сердца на Евро-2020 Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic/TASS Датский футболист Кристиан Эриксен забил свой первый гол за сборную Дании на чемпионате Европы-2024. Этот гол стал особенным возвращением для игрока после остановки его сердца на Евро-2020. «На 17-й минуте матча с Словенией Эриксен вывел свою команду вперед, забив важный мяч», — сообщил sport24 . В этом году 16 июня проходит матч группового этапа чемпионата Европы-2024, где команда Дании играет с Словенией. Ранее Эриксен пережил остановку сердца во время матча с Финляндией. После того инцидента спортсмен больше не играл в финальной части Евро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Датский футболист Кристиан Эриксен забил свой первый гол за сборную Дании на чемпионате Европы-2024. Этот гол стал особенным возвращением для игрока после остановки его сердца на Евро-2020. «На 17-й минуте матча с Словенией Эриксен вывел свою команду вперед, забив важный мяч», — сообщил sport24. В этом году 16 июня проходит матч группового этапа чемпионата Европы-2024, где команда Дании играет с Словенией. Ранее Эриксен пережил остановку сердца во время матча с Финляндией. После того инцидента спортсмен больше не играл в финальной части Евро.