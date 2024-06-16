СПЧ: СИЗО в Ростове был переполнен и испытывал нехватку кадров

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где 16 июня в заложники захватили сотрудников уголовно-исправительной системы, было переполнено и испытывает нехватку кадров. Об этом сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.
«Именно в СИЗО-1 поступали люди, которые были обвиняемыми или уже осужденные по террористическим статьям. Количество лишних заключенных, у которых даже не было спального места, достигало 300 человек. Там нехватка сотрудников. На фоне того, что чересчур много заключенных, лишних 300, мало сотрудников», — сообщила Меркачева в интервью РБК.
Нехватка кадров объясняется низкой зарплатой при непростых условиях работы с особо опасным контингентом преступников — террористами. Это большая опасность и большие риски, добавила эксперт.
Утром 16 июня шестеро арестованных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту захвата заложников. Их освободили в ходе специальной операции, преступников ликвидировали. Захватчиков похоронят тайно, пишет RT.
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