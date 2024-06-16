16 июня 2024

СПЧ: СИЗО в Ростове был переполнен и испытывал нехватку кадров

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Всякое. Курган, сизо, разбой, грабеж, полиция, арест, канвой, наряд полиции
Нехватка кадров объясняется низкой зарплатой при непростых условиях работы, говорит Меркачева Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где 16 июня в заложники захватили сотрудников уголовно-исправительной системы, было переполнено и испытывает нехватку кадров. Об этом сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

Образцовая охрана, корпус в честь Екатерины II: история СИЗО-1 Ростова, где захватили заложников

«Именно в СИЗО-1 поступали люди, которые были обвиняемыми или уже осужденные по террористическим статьям. Количество лишних заключенных, у которых даже не было спального места, достигало 300 человек. Там нехватка сотрудников. На фоне того, что чересчур много заключенных, лишних 300, мало сотрудников», — сообщила Меркачева в интервью РБК.

Нехватка кадров объясняется низкой зарплатой при непростых условиях работы с особо опасным контингентом преступников — террористами. Это большая опасность и большие риски, добавила эксперт.

Утром 16 июня шестеро арестованных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту захвата заложников. Их освободили в ходе специальной операции, преступников ликвидировали. Захватчиков похоронят тайно, пишет RT.

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СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где 16 июня в заложники захватили сотрудников уголовно-исправительной системы, было переполнено и испытывает нехватку кадров. Об этом сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. «Именно в СИЗО-1 поступали люди, которые были обвиняемыми или уже осужденные по террористическим статьям. Количество лишних заключенных, у которых даже не было спального места, достигало 300 человек. Там нехватка сотрудников. На фоне того, что чересчур много заключенных, лишних 300, мало сотрудников», — сообщила Меркачева в интервью РБК. Нехватка кадров объясняется низкой зарплатой при непростых условиях работы с особо опасным контингентом преступников — террористами. Это большая опасность и большие риски, добавила эксперт. Утром 16 июня шестеро арестованных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту захвата заложников. Их освободили в ходе специальной операции, преступников ликвидировали. Захватчиков похоронят тайно, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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