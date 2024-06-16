СПЧ: СИЗО в Ростове был переполнен и испытывал нехватку кадров

16 июня 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Нехватка кадров объясняется низкой зарплатой при непростых условиях работы, говорит Меркачева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где 16 июня в заложники захватили сотрудников уголовно-исправительной системы, было переполнено и испытывает нехватку кадров. Об этом сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Образцовая охрана, корпус в честь Екатерины II: история СИЗО-1 Ростова, где захватили заложников «Именно в СИЗО-1 поступали люди, которые были обвиняемыми или уже осужденные по террористическим статьям. Количество лишних заключенных, у которых даже не было спального места, достигало 300 человек. Там нехватка сотрудников. На фоне того, что чересчур много заключенных, лишних 300, мало сотрудников», — сообщила Меркачева в интервью РБК. Нехватка кадров объясняется низкой зарплатой при непростых условиях работы с особо опасным контингентом преступников — террористами. Это большая опасность и большие риски, добавила эксперт. Утром 16 июня шестеро арестованных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту захвата заложников. Их освободили в ходе специальной операции, преступников ликвидировали. Захватчиков похоронят тайно, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где 16 июня в заложники захватили сотрудников уголовно-исправительной системы, было переполнено и испытывает нехватку кадров. Об этом сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. «Именно в СИЗО-1 поступали люди, которые были обвиняемыми или уже осужденные по террористическим статьям. Количество лишних заключенных, у которых даже не было спального места, достигало 300 человек. Там нехватка сотрудников. На фоне того, что чересчур много заключенных, лишних 300, мало сотрудников», — сообщила Меркачева в интервью РБК. Нехватка кадров объясняется низкой зарплатой при непростых условиях работы с особо опасным контингентом преступников — террористами. Это большая опасность и большие риски, добавила эксперт. Утром 16 июня шестеро арестованных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту захвата заложников. Их освободили в ходе специальной операции, преступников ликвидировали. Захватчиков похоронят тайно, пишет RT.