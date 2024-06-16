16 июня 2024

Сборная России со 111 золотыми медалями возглавляет общий зачет Игр БРИКС

© Служба новостей «URA.RU»
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Летние соревнования стран БРИКС завершатся 24 июня
Летние соревнования стран БРИКС завершатся 24 июня Фото:

Российская сборная по итогам четвертого дня соревнований в рамках Игр БРИКС возглавила медальный зачет. Всего на счету спортсменов из РФ 111 золотых наград.

«Сборная России завоевала 111 золотых, 80 серебряных и 48 бронзовых наград», — гласят итоги турнирной таблицы на 16 июня. Информация размещена на официальном сайте игр.

Следом расположилась сборная Белоруссии с 20-ю золотыми наградами. На третьем месте спортсмены из Китая с результатом в 17 золотых медалей.

Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня. Об их открытии заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении. Первую золотую медаль принесла российской сборной синхронистка Светлана Колесниченко, передает Национальна служба новостей. Завершатся состязания спортсменов 24 июня.

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Российская сборная по итогам четвертого дня соревнований в рамках Игр БРИКС возглавила медальный зачет. Всего на счету спортсменов из РФ 111 золотых наград. «Сборная России завоевала 111 золотых, 80 серебряных и 48 бронзовых наград», — гласят итоги турнирной таблицы на 16 июня. Информация размещена на официальном сайте игр. Следом расположилась сборная Белоруссии с 20-ю золотыми наградами. На третьем месте спортсмены из Китая с результатом в 17 золотых медалей. Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня. Об их открытии заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении. Первую золотую медаль принесла российской сборной синхронистка Светлана Колесниченко, передает Национальна служба новостей. Завершатся состязания спортсменов 24 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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