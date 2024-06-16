Сборная России со 111 золотыми медалями возглавляет общий зачет Игр БРИКС

Российская сборная по итогам четвертого дня соревнований в рамках Игр БРИКС возглавила медальный зачет. Всего на счету спортсменов из РФ 111 золотых наград.
«Сборная России завоевала 111 золотых, 80 серебряных и 48 бронзовых наград», — гласят итоги турнирной таблицы на 16 июня. Информация размещена на официальном сайте игр.
Следом расположилась сборная Белоруссии с 20-ю золотыми наградами. На третьем месте спортсмены из Китая с результатом в 17 золотых медалей.
Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня. Об их открытии заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении. Первую золотую медаль принесла российской сборной синхронистка Светлана Колесниченко, передает Национальна служба новостей. Завершатся состязания спортсменов 24 июня.
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