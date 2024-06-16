16 июня 2024

Количество стран, подписавших итоговый документ по Украине, уменьшилось до 78

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Бизнес-форум. Курган , депутат, чиновник, документы, папка, губернатор
Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине Фото:

Итоговое коммюнике конференции по Украине, прошедшей в швейцарском Бюргенштоке, потеряло поддержку двух стран. В результате чего количество стран-подписантов уменьшилось с 80 до 78. Официальные представители форума пока не прокомментировали причины этих корректировок.

«Количество стран, одобривших итоговое коммюнике конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке, сократилось», — говорится в декларации. Организаторы форума убрали Иорданию и Ирак из списка стран, поддержавших документ, не отражающий позицию России.

Отказ от поддержки итоговой декларации, которая, среди прочего, включает требование о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине, теперь выразили 15 стран. Список стран, не согласных с документом, расширился за счет Армении, Бахрейна, Бразилии, Ватикана и других государств.

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Итоговое коммюнике конференции по Украине, прошедшей в швейцарском Бюргенштоке, потеряло поддержку двух стран. В результате чего количество стран-подписантов уменьшилось с 80 до 78. Официальные представители форума пока не прокомментировали причины этих корректировок. «Количество стран, одобривших итоговое коммюнике конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке, сократилось», — говорится в декларации. Организаторы форума убрали Иорданию и Ирак из списка стран, поддержавших документ, не отражающий позицию России. Отказ от поддержки итоговой декларации, которая, среди прочего, включает требование о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине, теперь выразили 15 стран. Список стран, не согласных с документом, расширился за счет Армении, Бахрейна, Бразилии, Ватикана и других государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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