Количество стран, подписавших итоговый документ по Украине, уменьшилось до 78

Итоговое коммюнике конференции по Украине, прошедшей в швейцарском Бюргенштоке, потеряло поддержку двух стран. В результате чего количество стран-подписантов уменьшилось с 80 до 78. Официальные представители форума пока не прокомментировали причины этих корректировок.
«Количество стран, одобривших итоговое коммюнике конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке, сократилось», — говорится в декларации. Организаторы форума убрали Иорданию и Ирак из списка стран, поддержавших документ, не отражающий позицию России.
Отказ от поддержки итоговой декларации, которая, среди прочего, включает требование о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине, теперь выразили 15 стран. Список стран, не согласных с документом, расширился за счет Армении, Бахрейна, Бразилии, Ватикана и других государств.
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Итоговое коммюнике конференции по Украине, прошедшей в швейцарском Бюргенштоке, потеряло поддержку двух стран. В результате чего количество стран-подписантов уменьшилось с 80 до 78. Официальные представители форума пока не прокомментировали причины этих корректировок. «Количество стран, одобривших итоговое коммюнике конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке, сократилось», — говорится в декларации. Организаторы форума убрали Иорданию и Ирак из списка стран, поддержавших документ, не отражающий позицию России. Отказ от поддержки итоговой декларации, которая, среди прочего, включает требование о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине, теперь выразили 15 стран. Список стран, не согласных с документом, расширился за счет Армении, Бахрейна, Бразилии, Ватикана и других государств.