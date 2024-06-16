Количество стран, подписавших итоговый документ по Украине, уменьшилось до 78

17 июня 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Итоговое коммюнике конференции по Украине, прошедшей в швейцарском Бюргенштоке, потеряло поддержку двух стран. В результате чего количество стран-подписантов уменьшилось с 80 до 78. Официальные представители форума пока не прокомментировали причины этих корректировок. «Количество стран, одобривших итоговое коммюнике конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке, сократилось», — говорится в декларации. Организаторы форума убрали Иорданию и Ирак из списка стран, поддержавших документ, не отражающий позицию России. Отказ от поддержки итоговой декларации, которая, среди прочего, включает требование о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине, теперь выразили 15 стран. Список стран, не согласных с документом, расширился за счет Армении, Бахрейна, Бразилии, Ватикана и других государств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Итоговое коммюнике конференции по Украине, прошедшей в швейцарском Бюргенштоке, потеряло поддержку двух стран. В результате чего количество стран-подписантов уменьшилось с 80 до 78. Официальные представители форума пока не прокомментировали причины этих корректировок. «Количество стран, одобривших итоговое коммюнике конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке, сократилось», — говорится в декларации. Организаторы форума убрали Иорданию и Ирак из списка стран, поддержавших документ, не отражающий позицию России. Отказ от поддержки итоговой декларации, которая, среди прочего, включает требование о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине, теперь выразили 15 стран. Список стран, не согласных с документом, расширился за счет Армении, Бахрейна, Бразилии, Ватикана и других государств.