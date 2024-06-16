16 июня 2024

Белоусов поздравил бойцов РФ с освобождением Старомайорского в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, боевики, военные, солдаты, оружие, вооружение, подготовка, ак, вооруженные силы, отдых, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74
Белоусов направил бойцам СВО поздравительную телеграмму Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим 218-го танкового полка в связи с освобождением населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Мужественные и самоотверженные воины-дальневосточники с первых дней специальной военной операции выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Военнослужащие полка с честью решают задачи на самых сложных и ответственных направлениях», — говорится в телеграмме министра. Отмечается также успешное противостояние неонацистам и иностранным наемникам.

В знак признания заслуг более 750 военнослужащих полка были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия. Министр выразил благодарность солдатам за их службу, верность Отечеству и присяге, подчеркнув уверенность в том, что они и впредь будут с честью выполнять возложенные на них задачи.

Группировка «Восток» освободила село Старомайорское в ДНР. Российским военнослужащим удалось нанести поражение четырем бригадам противника возле населенных пунктов Угледар, Урожайное и другие. ВСУ за сутки потеряли до 140 бойцов, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и два автомобиля, сообщали в Минобороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим 218-го танкового полка в связи с освобождением населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ. «Мужественные и самоотверженные воины-дальневосточники с первых дней специальной военной операции выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Военнослужащие полка с честью решают задачи на самых сложных и ответственных направлениях», — говорится в телеграмме министра. Отмечается также успешное противостояние неонацистам и иностранным наемникам. В знак признания заслуг более 750 военнослужащих полка были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия. Министр выразил благодарность солдатам за их службу, верность Отечеству и присяге, подчеркнув уверенность в том, что они и впредь будут с честью выполнять возложенные на них задачи. Группировка «Восток» освободила село Старомайорское в ДНР. Российским военнослужащим удалось нанести поражение четырем бригадам противника возле населенных пунктов Угледар, Урожайное и другие. ВСУ за сутки потеряли до 140 бойцов, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и два автомобиля, сообщали в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...