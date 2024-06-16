Белоусов поздравил бойцов РФ с освобождением Старомайорского в ДНР

17 июня 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Белоусов направил бойцам СВО поздравительную телеграмму Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим 218-го танкового полка в связи с освобождением населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ. «Мужественные и самоотверженные воины-дальневосточники с первых дней специальной военной операции выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Военнослужащие полка с честью решают задачи на самых сложных и ответственных направлениях», — говорится в телеграмме министра. Отмечается также успешное противостояние неонацистам и иностранным наемникам. В знак признания заслуг более 750 военнослужащих полка были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия. Министр выразил благодарность солдатам за их службу, верность Отечеству и присяге, подчеркнув уверенность в том, что они и впредь будут с честью выполнять возложенные на них задачи. Группировка «Восток» освободила село Старомайорское в ДНР. Российским военнослужащим удалось нанести поражение четырем бригадам противника возле населенных пунктов Угледар, Урожайное и другие. ВСУ за сутки потеряли до 140 бойцов, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и два автомобиля, сообщали в Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим 218-го танкового полка в связи с освобождением населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ. «Мужественные и самоотверженные воины-дальневосточники с первых дней специальной военной операции выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Военнослужащие полка с честью решают задачи на самых сложных и ответственных направлениях», — говорится в телеграмме министра. Отмечается также успешное противостояние неонацистам и иностранным наемникам. В знак признания заслуг более 750 военнослужащих полка были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия. Министр выразил благодарность солдатам за их службу, верность Отечеству и присяге, подчеркнув уверенность в том, что они и впредь будут с честью выполнять возложенные на них задачи. Группировка «Восток» освободила село Старомайорское в ДНР. Российским военнослужащим удалось нанести поражение четырем бригадам противника возле населенных пунктов Угледар, Урожайное и другие. ВСУ за сутки потеряли до 140 бойцов, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и два автомобиля, сообщали в Минобороны.