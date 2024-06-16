SIPRI: число ядерных боеголовок в состоянии боеготовности растет у КНР и РФ

17 июня 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Ядерные державы активно модернизируют свои арсеналы. Среди них — Китай и Россия. Об этом свидетельствует новый отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). «Девять ядерных держав продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов, и некоторые из них развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году», — отмечается в отчете SIPRI . Согласно исследованию, девять стран, включая США, Россию, Великобританию, Францию, Китай, Индию, Пакистан, КНДР и Израиль, не только обновляют свои ядерные запасы, но и увеличивают количество боеголовок в состоянии боеготовности. В мае США провели испытание ядерного оружия в Неваде. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ проведет ядерные испытания, если это сделают США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ядерные державы активно модернизируют свои арсеналы. Среди них — Китай и Россия. Об этом свидетельствует новый отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). «Девять ядерных держав продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов, и некоторые из них развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году», — отмечается в отчете SIPRI. Согласно исследованию, девять стран, включая США, Россию, Великобританию, Францию, Китай, Индию, Пакистан, КНДР и Израиль, не только обновляют свои ядерные запасы, но и увеличивают количество боеголовок в состоянии боеготовности. В мае США провели испытание ядерного оружия в Неваде. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ проведет ядерные испытания, если это сделают США.