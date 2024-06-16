16 июня 2024

SIPRI: число ядерных боеголовок в состоянии боеготовности растет у КНР и РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Ядерные державы активно модернизируют свои арсеналы. Среди них — Китай и Россия. Об этом свидетельствует новый отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«Девять ядерных держав продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов, и некоторые из них развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году», — отмечается в отчете SIPRI. Согласно исследованию, девять стран, включая США, Россию, Великобританию, Францию, Китай, Индию, Пакистан, КНДР и Израиль, не только обновляют свои ядерные запасы, но и увеличивают количество боеголовок в состоянии боеготовности.

В мае США провели испытание ядерного оружия в Неваде. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ проведет ядерные испытания, если это сделают США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ядерные державы активно модернизируют свои арсеналы. Среди них — Китай и Россия. Об этом свидетельствует новый отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). «Девять ядерных держав продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов, и некоторые из них развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году», — отмечается в отчете SIPRI. Согласно исследованию, девять стран, включая США, Россию, Великобританию, Францию, Китай, Индию, Пакистан, КНДР и Израиль, не только обновляют свои ядерные запасы, но и увеличивают количество боеголовок в состоянии боеготовности. В мае США провели испытание ядерного оружия в Неваде. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ проведет ядерные испытания, если это сделают США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...