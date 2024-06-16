16 июня 2024

Самокатчик упал в центре Екатеринбурга и разбил голову

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, молодого мужчину на электросамокате сбила машина
По словам очевидцев, молодого мужчину на электросамокате сбила машина Фото:

Екатеринбуржец, ехавший на электросамокате, упал на дорогу и разбил голову. Инцидент произошел рядом с гимназией №9, сообщила горожанка.

«Когда я подошла, он дышал. Вызвали скорую, она подъехала меньше, чем за 15 минут», — передает Е1 слова очевидца.

По словам женщины, самокатчик ехал через дорогу. Юноша начал сворачивать, но его задел проезжающий автомобиль. Из-за удара у электросамоката сломалось заднее колесо. Екатеринбуржец потерял сознание и упал на землю. Свидетели происшествия вызвали скорую.

По статистике ГУ МВД Свердловской области, за 2023 год в ДТП с электросамокатами погибло два уральца, а 217 — получили травмы. Известно, что за первый квартал 2024 года в авариях с самокатами пострадали 29 жителей.

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Екатеринбуржец, ехавший на электросамокате, упал на дорогу и разбил голову. Инцидент произошел рядом с гимназией №9, сообщила горожанка. «Когда я подошла, он дышал. Вызвали скорую, она подъехала меньше, чем за 15 минут», — передает Е1 слова очевидца. По словам женщины, самокатчик ехал через дорогу. Юноша начал сворачивать, но его задел проезжающий автомобиль. Из-за удара у электросамоката сломалось заднее колесо. Екатеринбуржец потерял сознание и упал на землю. Свидетели происшествия вызвали скорую. По статистике ГУ МВД Свердловской области, за 2023 год в ДТП с электросамокатами погибло два уральца, а 217 — получили травмы. Известно, что за первый квартал 2024 года в авариях с самокатами пострадали 29 жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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