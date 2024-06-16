Самокатчик упал в центре Екатеринбурга и разбил голову

Екатеринбуржец, ехавший на электросамокате, упал на дорогу и разбил голову. Инцидент произошел рядом с гимназией №9, сообщила горожанка.
«Когда я подошла, он дышал. Вызвали скорую, она подъехала меньше, чем за 15 минут», — передает Е1 слова очевидца.
По словам женщины, самокатчик ехал через дорогу. Юноша начал сворачивать, но его задел проезжающий автомобиль. Из-за удара у электросамоката сломалось заднее колесо. Екатеринбуржец потерял сознание и упал на землю. Свидетели происшествия вызвали скорую.
По статистике ГУ МВД Свердловской области, за 2023 год в ДТП с электросамокатами погибло два уральца, а 217 — получили травмы. Известно, что за первый квартал 2024 года в авариях с самокатами пострадали 29 жителей.
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