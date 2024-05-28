В авариях с самокатами погибли два свердловчанина и сотни пострадали

В Свердловской области за 2023 год в авариях с электросамокатами погибло два человека и 217 получили травмы, а в первые четыре месяца текущего года пострадали 29 жителей. Это следует из статистики регионального ГУ МВД.
«В 2023 году с участием средств индивидуальной мобильности произошло 212 ДТП (двое погибших, 217 получили травмы, в том числе 48 несовершеннолетних). За четыре месяца 2024-го — 27 происшествий (травмы у 29 человек, восемь из них — дети)», — передает статистику депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем telegram-канале.
Мэрия Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, решила ограничить движение на электросамокатах по городу. Глава города Алексей Орлов вводит понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения», а также регламентирует порядок размещения самокатных парковок. Один из крупной тройки кикшерингов уже ограничил скорость своих устройств до 10 километров в час на определенных участках.
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