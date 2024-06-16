16 июня 2024

Гросси заявил о необходимости возобновить связи МАГАТЭ с КНДР

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. stock,  stock, Гросси Рафаэль
Гросси подчеркнул, что ценит возможность периодически общаться с президентом России Владимиром Путиным Фото:

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул важность восстановления сотрудничества с КНДР. Он выразил надежду на возобновление диалога, особенно в контексте ядерной безопасности, несмотря на сложную историю взаимоотношений.

«Я считаю, что нам необходимо возобновить сотрудничество с КНДР. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР — например, в области ядерной безопасности», — заявил Гросси в интервью «Известиям». Он также отметил амбициозность ядерной программы Северной Кореи, упомянув производство топлива, переработку урана и разработку ядерных реакторов. Эти комментарии следуют на фоне общей озабоченности международного сообщества по поводу ядерных разработок КНДР и потенциальных рисков, связанных с ними.

Гросси подчеркнул, что ценит возможность периодически общаться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он разделяет мнение главы «Росатова» Алексея Лихачева, что в нынешних условиях перезапускать ЗАЭС нецелесообразно. Так он ответил на вопрос, доволен ли он сотрудничеством с РФ.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул важность восстановления сотрудничества с КНДР. Он выразил надежду на возобновление диалога, особенно в контексте ядерной безопасности, несмотря на сложную историю взаимоотношений. «Я считаю, что нам необходимо возобновить сотрудничество с КНДР. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР — например, в области ядерной безопасности», — заявил Гросси в интервью «Известиям». Он также отметил амбициозность ядерной программы Северной Кореи, упомянув производство топлива, переработку урана и разработку ядерных реакторов. Эти комментарии следуют на фоне общей озабоченности международного сообщества по поводу ядерных разработок КНДР и потенциальных рисков, связанных с ними. Гросси подчеркнул, что ценит возможность периодически общаться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он разделяет мнение главы «Росатова» Алексея Лихачева, что в нынешних условиях перезапускать ЗАЭС нецелесообразно. Так он ответил на вопрос, доволен ли он сотрудничеством с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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