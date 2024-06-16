Гросси заявил о необходимости возобновить связи МАГАТЭ с КНДР

17 июня 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

Гросси подчеркнул, что ценит возможность периодически общаться с президентом России Владимиром Путиным Фото: Dean Calma / IAEA Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул важность восстановления сотрудничества с КНДР. Он выразил надежду на возобновление диалога, особенно в контексте ядерной безопасности, несмотря на сложную историю взаимоотношений. «Я считаю, что нам необходимо возобновить сотрудничество с КНДР. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР — например, в области ядерной безопасности», — заявил Гросси в интервью «Известиям». Он также отметил амбициозность ядерной программы Северной Кореи, упомянув производство топлива, переработку урана и разработку ядерных реакторов. Эти комментарии следуют на фоне общей озабоченности международного сообщества по поводу ядерных разработок КНДР и потенциальных рисков, связанных с ними. Гросси подчеркнул, что ценит возможность периодически общаться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он разделяет мнение главы «Росатова» Алексея Лихачева, что в нынешних условиях перезапускать ЗАЭС нецелесообразно. Так он ответил на вопрос, доволен ли он сотрудничеством с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул важность восстановления сотрудничества с КНДР. Он выразил надежду на возобновление диалога, особенно в контексте ядерной безопасности, несмотря на сложную историю взаимоотношений. «Я считаю, что нам необходимо возобновить сотрудничество с КНДР. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР — например, в области ядерной безопасности», — заявил Гросси в интервью «Известиям». Он также отметил амбициозность ядерной программы Северной Кореи, упомянув производство топлива, переработку урана и разработку ядерных реакторов. Эти комментарии следуют на фоне общей озабоченности международного сообщества по поводу ядерных разработок КНДР и потенциальных рисков, связанных с ними. Гросси подчеркнул, что ценит возможность периодически общаться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он разделяет мнение главы «Росатова» Алексея Лихачева, что в нынешних условиях перезапускать ЗАЭС нецелесообразно. Так он ответил на вопрос, доволен ли он сотрудничеством с РФ.