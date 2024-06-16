Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в ударах по ЗАЭС

17 июня 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Гросси не смог назвать ответственных за инциденты на ЗАЭС Фото: Dean Calma / IAEA Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не может установить виновных в ударах по Запорожской АЭС из-за недостатка информации. Агентство продолжает свою работу на станции уже около двух лет, но точные данные об источнике проблем пока не определены. «Мы не можем назвать грешника, потому что нам как инспекции прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала четко определить источник проблемы и его происхождение», — подчеркнул Гросси в интервью «Известиям». Из-за сложившейся ситуации МАГАТЭ призывает к более тщательному анализу обстоятельств, чтобы провести независимую оценку и выявить ответственных за инциденты на ЗАЭС. Это заявление следует в контексте повышенной международной озабоченности по поводу безопасности ядерных объектов в условиях вооруженного конфликта. По его словам, провести экспертизу не представляется возможным из-за атак дронов. При этом агентство не может возложить ответственность ни на одну из сторон, пока «нет доказательств, достаточных для проведения независимой оценки», — добавил Гросси. В этом же интервью глава МАГАТЭ отметил, что разделяет мнение главы «Росатова» Алексея Лихачева о нецелесообразности перезапуска ЗАЭС в ближайшее время. Не менее важным для него является постоянный контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не может установить виновных в ударах по Запорожской АЭС из-за недостатка информации. Агентство продолжает свою работу на станции уже около двух лет, но точные данные об источнике проблем пока не определены. «Мы не можем назвать грешника, потому что нам как инспекции прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала четко определить источник проблемы и его происхождение», — подчеркнул Гросси в интервью «Известиям». Из-за сложившейся ситуации МАГАТЭ призывает к более тщательному анализу обстоятельств, чтобы провести независимую оценку и выявить ответственных за инциденты на ЗАЭС. Это заявление следует в контексте повышенной международной озабоченности по поводу безопасности ядерных объектов в условиях вооруженного конфликта. По его словам, провести экспертизу не представляется возможным из-за атак дронов. При этом агентство не может возложить ответственность ни на одну из сторон, пока «нет доказательств, достаточных для проведения независимой оценки», — добавил Гросси. В этом же интервью глава МАГАТЭ отметил, что разделяет мнение главы «Росатова» Алексея Лихачева о нецелесообразности перезапуска ЗАЭС в ближайшее время. Не менее важным для него является постоянный контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.