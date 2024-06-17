Илон Маск сделал зловещее предсказание о технологиях

Американский предприниматель Илон Маск предсказал, что в будущем люди откажутся от мобильных телефонов. По его словам, для общения люди будут использовать мозговые импланты.
«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — заявил Маск в комментарии к своему посту в соцсети X. В публикации он спросил у аудитории, установили бы они себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы управлять новым телефоном X силой мысли.
Ранее первый пациент с имплантом в мозге от компании Neuralink Илона Маска продемонстрировал способность играть в шахматы силой мысли. 29-летний Нолан Арбо, парализованный после несчастного случая, показывал, что может управлять курсором и перемещать шахматные фигуры на экране ноутбука.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.