Илон Маск сделал зловещее предсказание о технологиях

Маск: в будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты
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Илон Маск заявил, что в будущем люди перестанут пользоваться телефонами
Илон Маск заявил, что в будущем люди перестанут пользоваться телефонами Фото:

Американский предприниматель Илон Маск предсказал, что в будущем люди откажутся от мобильных телефонов. По его словам, для общения люди будут использовать мозговые импланты.

«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — заявил Маск в комментарии к своему посту в соцсети X. В публикации он спросил у аудитории, установили бы они себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы управлять новым телефоном X силой мысли.

Ранее первый пациент с имплантом в мозге от компании Neuralink Илона Маска продемонстрировал способность играть в шахматы силой мысли. 29-летний Нолан Арбо, парализованный после несчастного случая, показывал, что может управлять курсором и перемещать шахматные фигуры на экране ноутбука.

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Американский предприниматель Илон Маск предсказал, что в будущем люди откажутся от мобильных телефонов. По его словам, для общения люди будут использовать мозговые импланты. «В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — заявил Маск в комментарии к своему посту в соцсети X. В публикации он спросил у аудитории, установили бы они себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы управлять новым телефоном X силой мысли. Ранее первый пациент с имплантом в мозге от компании Neuralink Илона Маска продемонстрировал способность играть в шахматы силой мысли. 29-летний Нолан Арбо, парализованный после несчастного случая, показывал, что может управлять курсором и перемещать шахматные фигуры на экране ноутбука.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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