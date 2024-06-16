16 июня 2024

Суд признал незаконным удержание в СИЗО обвиняемого в пожаре в Сосьве

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Мамедов находился под стражей с июня 2023-го по февраль 2024-го
Мамедов находился под стражей с июня 2023-го по февраль 2024-го Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Верховный Суд РФ постановил, что 8-месячное нахождение обвиняемого в пожаре в Сосьве (Свердловская область) хозяина лесопилки Газанфара Мамедова в СИЗО было незаконным. Он находился под стражей с апреля 2023 года, рассказал URA.RU адвокат Алексей Зорин.

«Верховный Суд России признал незаконным продление стражи для Мамедова с 20 июня и передал данный вопрос на рассмотрение седьмого кассационного суда общей юрисдикции, который отменил все судебные решения, связанные с продлением срока содержания Мамедова под стражей», — сказал Зорин. Из СИЗО он вышел в феврале 2024-го.

Повторное рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей Мамедова пройдет в Ленинском райсуде Екатеринбурга 17 июня. Обвиняемый будет находиться на судебном заседании.

Пожар охватил Сосьву 25 апреля 2023 года. Огонь уничтожил более 100 домов и лечебно-исправительное учреждение №23. По подозрению в пожаре были задержали Мамедов и работник сосьвинской администрации Вячеслав Алексеев.

Предположительно, катастрофа началась с лесопилки, к которой причастен Мамедов. Осенью свыше 70 свердловчан выразили поддержку Мамедову. В частности, они записали обращения Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину. 10 ноября Свердловский областной суд оставил управляющего в СИЗО.

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Верховный Суд РФ постановил, что 8-месячное нахождение обвиняемого в пожаре в Сосьве (Свердловская область) хозяина лесопилки Газанфара Мамедова в СИЗО было незаконным. Он находился под стражей с апреля 2023 года, рассказал URA.RU адвокат Алексей Зорин. «Верховный Суд России признал незаконным продление стражи для Мамедова с 20 июня и передал данный вопрос на рассмотрение седьмого кассационного суда общей юрисдикции, который отменил все судебные решения, связанные с продлением срока содержания Мамедова под стражей», — сказал Зорин. Из СИЗО он вышел в феврале 2024-го. Повторное рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей Мамедова пройдет в Ленинском райсуде Екатеринбурга 17 июня. Обвиняемый будет находиться на судебном заседании. Пожар охватил Сосьву 25 апреля 2023 года. Огонь уничтожил более 100 домов и лечебно-исправительное учреждение №23. По подозрению в пожаре были задержали Мамедов и работник сосьвинской администрации Вячеслав Алексеев. Предположительно, катастрофа началась с лесопилки, к которой причастен Мамедов. Осенью свыше 70 свердловчан выразили поддержку Мамедову. В частности, они записали обращения Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину. 10 ноября Свердловский областной суд оставил управляющего в СИЗО.
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