Суд признал незаконным удержание в СИЗО обвиняемого в пожаре в Сосьве

Верховный Суд РФ постановил, что 8-месячное нахождение обвиняемого в пожаре в Сосьве (Свердловская область) хозяина лесопилки Газанфара Мамедова в СИЗО было незаконным. Он находился под стражей с апреля 2023 года, рассказал URA.RU адвокат Алексей Зорин.
«Верховный Суд России признал незаконным продление стражи для Мамедова с 20 июня и передал данный вопрос на рассмотрение седьмого кассационного суда общей юрисдикции, который отменил все судебные решения, связанные с продлением срока содержания Мамедова под стражей», — сказал Зорин. Из СИЗО он вышел в феврале 2024-го.
Повторное рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей Мамедова пройдет в Ленинском райсуде Екатеринбурга 17 июня. Обвиняемый будет находиться на судебном заседании.
Пожар охватил Сосьву 25 апреля 2023 года. Огонь уничтожил более 100 домов и лечебно-исправительное учреждение №23. По подозрению в пожаре были задержали Мамедов и работник сосьвинской администрации Вячеслав Алексеев.
Предположительно, катастрофа началась с лесопилки, к которой причастен Мамедов. Осенью свыше 70 свердловчан выразили поддержку Мамедову. В частности, они записали обращения Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину. 10 ноября Свердловский областной суд оставил управляющего в СИЗО.
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