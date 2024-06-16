Три диверсанта, действовавших на железной дроге в Челябинской области и задержанных ФСБ, отправились в колонию на срок от 11 до 11,6 года. Такое решение принял 17 июня Челябинский областной суд, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.
Один из подсудимых уже был неоднократно судим за кражу и мошенничество. Двое его подельников побывали под судом еще несовершеннолетними и на момент совершения преступления нигде не работали.
«Признать Удалых виновным по ч.1 ст. 281 УК РФ. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев. С учетом других приговоров назначить наказание в виде 11 лет колонии строгого режима», — зачитал приговор судья.
Масгутову отменили предыдущий условный приговор, отправив в колонию на 11,6 года. Их соучастник Сычев приговорен к 11 годам в колонии строгого режима. При этом первые три года все трое проведут в тюрьме. Также в рамках гражданского иска со стороны РЖД преступникам придется оплатить ущерб в размере 162 тысяч рублей.
Попытка диверсии была зафиксирована в мае 2023 года под Магнитогорском. Преступники вскрыли два релейных шкафа и подожгли их, чтобы парализовать движение на участке железной дороги. По горячим следам ФСБ задержала трех человек, которые за вознаграждение исполняли указания спецслужб Украины.
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