16 июня 2024
15 июня 2024

Прокуратура ХМАО оштрафовала УК за плохое обслуживание жилого дома

Управляющая компания из Покачей заплатит штраф за нарушения при содержании дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО наказала управляющую компанию из Покачей
Прокуратура ХМАО наказала управляющую компанию из Покачей Фото:

Прокуратура Нижневартовского района ХМАО наказала управляющую компанию из Покачей за плохое обслуживание жилого дома. По требованиям ведомства УК должно устранить найденные нарушения и заплатить штраф в четверть миллиона рублей.

«По результатам проверки прокуратуры Нижневартовского района в деятельности управляющей компании г. Покачи выявлены нарушения в части ненадлежащего содержания общего имущества в жилом доме. По постановлению прокурора управляющая компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 250 тыс. рублей», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

На плохое обслуживание жилого дома в прокуратуру пожаловалась одна из жительниц. После проверки руководитель компании получил от ведомства представление с требованием устранить нарушения. Прокуратура контролирует исполнение требования. 

Ранее URA.RU писало, что управляющая компания из Нижневартовска провела проверку из-за жалобы жителей на падение лифта в шестнадцатиэтажке. В доме сработало оборудование, предотвращающее резкое движение кабины.

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Прокуратура Нижневартовского района ХМАО наказала управляющую компанию из Покачей за плохое обслуживание жилого дома. По требованиям ведомства УК должно устранить найденные нарушения и заплатить штраф в четверть миллиона рублей. «По результатам проверки прокуратуры Нижневартовского района в деятельности управляющей компании г. Покачи выявлены нарушения в части ненадлежащего содержания общего имущества в жилом доме. По постановлению прокурора управляющая компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 250 тыс. рублей», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. На плохое обслуживание жилого дома в прокуратуру пожаловалась одна из жительниц. После проверки руководитель компании получил от ведомства представление с требованием устранить нарушения. Прокуратура контролирует исполнение требования.  Ранее URA.RU писало, что управляющая компания из Нижневартовска провела проверку из-за жалобы жителей на падение лифта в шестнадцатиэтажке. В доме сработало оборудование, предотвращающее резкое движение кабины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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