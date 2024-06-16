Прокуратура ХМАО оштрафовала УК за плохое обслуживание жилого дома

Прокуратура Нижневартовского района ХМАО наказала управляющую компанию из Покачей за плохое обслуживание жилого дома. По требованиям ведомства УК должно устранить найденные нарушения и заплатить штраф в четверть миллиона рублей.
«По результатам проверки прокуратуры Нижневартовского района в деятельности управляющей компании г. Покачи выявлены нарушения в части ненадлежащего содержания общего имущества в жилом доме. По постановлению прокурора управляющая компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 250 тыс. рублей», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
На плохое обслуживание жилого дома в прокуратуру пожаловалась одна из жительниц. После проверки руководитель компании получил от ведомства представление с требованием устранить нарушения. Прокуратура контролирует исполнение требования.
Ранее URA.RU писало, что управляющая компания из Нижневартовска провела проверку из-за жалобы жителей на падение лифта в шестнадцатиэтажке. В доме сработало оборудование, предотвращающее резкое движение кабины.
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