Зверей заметили на дороге заметили водители (архивное фото)
На трассе в сторону Аксарки (ЯНАО) очевидец снял на видео бегущую медведицу с тремя медвежатами. Хищники бежали по проезжей части, сообщили очевидцы в соцсетях.
«Медвежье семейство на подъезде к Аксарке», — сообщили в telegram-канале «Ямал 89». На видео звери бегут по трассе мимо проезжающих машин.
Ранее в Надымском районе ЯНАО был замечен бурый медведь. В Ноябрьске медвежьи следы обнаружили около аэропорта.
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