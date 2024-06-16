16 июня 2024
15 июня 2024

На трассе в ЯНАО заметили семейство хищников. Видео

Медведицу с тремя медвежатами заметили на трассе в сторону Аксарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Зверей заметили на дороге заметили водители (архивное фото)
Зверей заметили на дороге заметили водители (архивное фото) Фото:

На трассе в сторону Аксарки (ЯНАО) очевидец снял на видео бегущую медведицу с тремя медвежатами. Хищники бежали по проезжей части, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Медвежье семейство на подъезде к Аксарке», — сообщили в telegram-канале «Ямал 89». На видео звери бегут по трассе мимо проезжающих машин.

Ранее в Надымском районе ЯНАО был замечен бурый медведь. В Ноябрьске медвежьи следы обнаружили около аэропорта. 

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На трассе в сторону Аксарки (ЯНАО) очевидец снял на видео бегущую медведицу с тремя медвежатами. Хищники бежали по проезжей части, сообщили очевидцы в соцсетях. «Медвежье семейство на подъезде к Аксарке», — сообщили в telegram-канале «Ямал 89». На видео звери бегут по трассе мимо проезжающих машин. Ранее в Надымском районе ЯНАО был замечен бурый медведь. В Ноябрьске медвежьи следы обнаружили около аэропорта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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