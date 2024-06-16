Пятеро челябинских выпускников одиннадцатых классов получили максимально возможные 200 баллов за два предмета при сдаче единого госэкзамена. Такая информация прозвучала на аппаратном совещании в мэрии 17 июня.
«Пять челябинских выпускников получили 200 баллов за два предмета на ЕГЭ. 26 ребят стали стобалльниками по математике и 27 — по русскому языку», — сообщил заместитель мэра по социальному развитию Сергей Авдеев.
В 2023 году три выпускника Челябинской области набрали 200 баллов по двум Единым государственным экзаменам. По данным регионального минобра, это были выпускники из Озерска и Магнитогорска.
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