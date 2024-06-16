Команда «Ночи музыки» везет популярного блогера из списка Forbes в Екатеринбург

Певица Mary Gu и группа «Драгни» выступят на «Ночи музыки» в Екатеринбурге

17 июня 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Mary Gu исполнит свои хиты на стадионе Фото предоставлено URA.RU пресс-службой «Ночи музыки» новость из сюжета Ural Music Night Единственный на Урале фестиваль гик-культуры «ГикКон» и «Ночь музыки» организует сцену на «Екатеринбург Арене». Здесь 28 июня выступят два громких хедлайнера — блогер и певица Mary Gu (Мария Гусарова, входила в список Forbes «30 до 30») и группа «Драгни» (известна хитами «Минус на минус», «Пластинка»). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night. «Mary Gu — одна из самых ярких поп-артисток последних лет. Искренность, трогательная лирика, берущие за душу мелодии — главные особенности творчества Mary Gu, а свой жанр артистка описывает как „лиричный думающий поп“. Среди ее больших хитов — „Не влюбляйся“, „Дисней“, „Косички“ и другие», — рассказали представители фестиваля. «Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге в ночь с 28 на 29 июня. Среди хедлайнеров в этом году — GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, Антоха МС, главный ансамбль Минобороны РФ, завершит фестиваль Therr Maitz (Антон Беляев). Все подробности о предстоящей музыкальной ночи — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единственный на Урале фестиваль гик-культуры «ГикКон» и «Ночь музыки» организует сцену на «Екатеринбург Арене». Здесь 28 июня выступят два громких хедлайнера — блогер и певица Mary Gu (Мария Гусарова, входила в список Forbes «30 до 30») и группа «Драгни» (известна хитами «Минус на минус», «Пластинка»). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night. «Mary Gu — одна из самых ярких поп-артисток последних лет. Искренность, трогательная лирика, берущие за душу мелодии — главные особенности творчества Mary Gu, а свой жанр артистка описывает как „лиричный думающий поп“. Среди ее больших хитов — „Не влюбляйся“, „Дисней“, „Косички“ и другие», — рассказали представители фестиваля. «Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге в ночь с 28 на 29 июня. Среди хедлайнеров в этом году — GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, Антоха МС, главный ансамбль Минобороны РФ, завершит фестиваль Therr Maitz (Антон Беляев). Все подробности о предстоящей музыкальной ночи — в сюжете URA.RU.