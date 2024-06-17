Гроза и ветер оставили без света поселки под Челябинском

Поселки в Копейске остались без электричества из-за осадков
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Стихия привела к внеплановым отключениям электричества
Стихия привела к внеплановым отключениям электричества Фото:

Гроза и ветер 17 июня оставили без электричества несколько поселков в Копейске (Челябинская область). Об этом сообщают местные источники.

«В связи с прохождением осадков и ветра 17 июня произошло аварийное отключение электроснабжения. Отключение частично затронуло поселки Горняк, Потанино и РМЗ. Также частично оно затронуло проспект Победы, улицу Братьев Гожевых, переулок Снайперский, улицы Чкалина, Одесскую, Прогресса, ул.Севастопольская и улицу 19 Партсъезда, поселок Советов и улицу Запрудная», — сообщает telegram-канал «НеКопейский рабочий».

Мэрия Копейска также сообщает об аварийных внеплановых отключениях. Внеплановое отключение электроэнергии у потребителей по улицам Серова, Братская,Линейная, Макарова, Международная, Потемкина, Дундича, Забойщиков, Салтыкова-Щедрина, Леси Украинки и Ульянова, сообщшается на сайте мэрии.

В конце мая из-за сильного ветра в Копейске упало дерево. Дерево насмерть придавило 72-летнюю пенсионерку.

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Гроза и ветер 17 июня оставили без электричества несколько поселков в Копейске (Челябинская область). Об этом сообщают местные источники. «В связи с прохождением осадков и ветра 17 июня произошло аварийное отключение электроснабжения. Отключение частично затронуло поселки Горняк, Потанино и РМЗ. Также частично оно затронуло проспект Победы, улицу Братьев Гожевых, переулок Снайперский, улицы Чкалина, Одесскую, Прогресса, ул.Севастопольская и улицу 19 Партсъезда, поселок Советов и улицу Запрудная», — сообщает telegram-канал «НеКопейский рабочий». Мэрия Копейска также сообщает об аварийных внеплановых отключениях. Внеплановое отключение электроэнергии у потребителей по улицам Серова, Братская,Линейная, Макарова, Международная, Потемкина, Дундича, Забойщиков, Салтыкова-Щедрина, Леси Украинки и Ульянова, сообщшается на сайте мэрии. В конце мая из-за сильного ветра в Копейске упало дерево. Дерево насмерть придавило 72-летнюю пенсионерку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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