Гроза и ветер оставили без света поселки под Челябинском

Гроза и ветер 17 июня оставили без электричества несколько поселков в Копейске (Челябинская область). Об этом сообщают местные источники.
«В связи с прохождением осадков и ветра 17 июня произошло аварийное отключение электроснабжения. Отключение частично затронуло поселки Горняк, Потанино и РМЗ. Также частично оно затронуло проспект Победы, улицу Братьев Гожевых, переулок Снайперский, улицы Чкалина, Одесскую, Прогресса, ул.Севастопольская и улицу 19 Партсъезда, поселок Советов и улицу Запрудная», — сообщает telegram-канал «НеКопейский рабочий».
Мэрия Копейска также сообщает об аварийных внеплановых отключениях. Внеплановое отключение электроэнергии у потребителей по улицам Серова, Братская,Линейная, Макарова, Международная, Потемкина, Дундича, Забойщиков, Салтыкова-Щедрина, Леси Украинки и Ульянова, сообщшается на сайте мэрии.
В конце мая из-за сильного ветра в Копейске упало дерево. Дерево насмерть придавило 72-летнюю пенсионерку.
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