Роспотребнадзор досрочно открыл еще трех поставщиков «Жизньмарта»

Роспотребнадзор досрочно открыл трех поставщиков сети магазинов «Жизньмарт» после массового отравления екатеринбуржцев (до этого отрыли только двух). Предприятия устранили все нарушения и прошли все повторные проверки, рассказал владелец сети Иван Зайченко.
«Ура! Досрочно открыли три фабрики готовой еды. Все незначительные нарушения устранены — повторные проверки Роспотребнадзора пройдены», — написал бизнесмен в своем telegram-канале.
По его словам, на полки магазинов вернется продукция от ИП Романа Шабалды, Михаила Курмачева и Максима Яровикова. А именно: сендвичи, меню горячих блюд русской и европейской кухни, уфо-бургеры и курица.
РПН до этого досрочно возобновил работу еще двух поставщиков — ИП Луизы Гумаровой (был закрыт на 30 суток) и ИП Мутигулина А.Р. (на 30 суток). Причиной открытия послужило положительное заключение специалистов.
Об отравлении стало известно 22 мая. Вирусы, по данным Роспотребнадзора, были выявлены у 18 человек. Зайченко пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. Проверки продолжаются, а Зайченко ищет новых поставщиков. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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