Shot: началась проверка начальника СИЗО-1, где захватили заложников

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Началась проверка начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

В ростовском СИЗО-1 начата служебная проверка в отношении начальника учреждения Андрея Мусаева после захвата сотрудников террористами. В ходе проверки будут оценены условия содержания арестантов.

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«Служебная проверка начата в отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что будут оценены условия содержания арестантов в изоляторе.

Во время допроса четверо заключенных заявили, что террористы пытались их завербовать. Арестованные рассказали, что ликвидированные захватчики долгое время планировали свои действия, обещая финансовую поддержку на воле тем, кто присоединится к побегу. Отказавшихся подвергали угрозам и лишали оружия, которое могло быть передано через передачки.

В настоящее время продолжается допрос сотрудников изолятора. Следствие пытается выяснить, каким образом захватчики могли получить телефоны, флаги и повязки организации ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Существует версия, что запрещенные предметы могли быть пронесены под видом полотенец.

В Ростове-на-Дону утром 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. В камерах обнаружили флаги террористической запрещенной группировки ИГИЛ и оружие. Для освобождения заложников была проведена спасательная операция, в результате которой преступников ликвидировали.

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В ростовском СИЗО-1 начата служебная проверка в отношении начальника учреждения Андрея Мусаева после захвата сотрудников террористами. В ходе проверки будут оценены условия содержания арестантов. «Служебная проверка начата в отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что будут оценены условия содержания арестантов в изоляторе. Во время допроса четверо заключенных заявили, что террористы пытались их завербовать. Арестованные рассказали, что ликвидированные захватчики долгое время планировали свои действия, обещая финансовую поддержку на воле тем, кто присоединится к побегу. Отказавшихся подвергали угрозам и лишали оружия, которое могло быть передано через передачки. В настоящее время продолжается допрос сотрудников изолятора. Следствие пытается выяснить, каким образом захватчики могли получить телефоны, флаги и повязки организации ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Существует версия, что запрещенные предметы могли быть пронесены под видом полотенец. В Ростове-на-Дону утром 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. В камерах обнаружили флаги террористической запрещенной группировки ИГИЛ и оружие. Для освобождения заложников была проведена спасательная операция, в результате которой преступников ликвидировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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