Shot: ФСИН проверит, откуда захватчики СИЗО в Ростове взяли оружие и флаги ИГ*

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ФСИН заинтересована, откуда у заключенных СИЗО появилось оружие и флаги ИГИЛ*, будет проведена проверка, передает Shot Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует провести проверку по факту наличия флагов террористического движения ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) и оружия у захватчиков СИЗО в Ротсове-на-Дону. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«ГУ ФСИН проведет проверку в отношении СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги запрещенной ИГИЛ», — передает telegram-канал. Отмечается, что переговоры с преступниками до сих продолжаются, силовики пытаются убедить их сложить оружие и сдаться.

Ранее в Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых захватили в заложники младшего инспектора дежурной службы СИЗО 1 и начальника оперативного управления подполковник Александра Б. Для этого они выбили решетки на окнах своих камер и проникли в дежурную комнату. Позже стало известно, что трое из шести преступников, а именно — Акиев, Цицкиев и Гиреев, готовили побег несколько месяцев. В ходе подготовки они также завербовали еще троих осужденных.

*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует провести проверку по факту наличия флагов террористического движения ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) и оружия у захватчиков СИЗО в Ротсове-на-Дону. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «ГУ ФСИН проведет проверку в отношении СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги запрещенной ИГИЛ», — передает telegram-канал. Отмечается, что переговоры с преступниками до сих продолжаются, силовики пытаются убедить их сложить оружие и сдаться. Ранее в Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых захватили в заложники младшего инспектора дежурной службы СИЗО 1 и начальника оперативного управления подполковник Александра Б. Для этого они выбили решетки на окнах своих камер и проникли в дежурную комнату. Позже стало известно, что трое из шести преступников, а именно — Акиев, Цицкиев и Гиреев, готовили побег несколько месяцев. В ходе подготовки они также завербовали еще троих осужденных. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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