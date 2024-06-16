Shot: ФСИН проверит, откуда захватчики СИЗО в Ростове взяли оружие и флаги ИГ*

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует провести проверку по факту наличия флагов террористического движения ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) и оружия у захватчиков СИЗО в Ротсове-на-Дону. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ГУ ФСИН проведет проверку в отношении СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги запрещенной ИГИЛ», — передает telegram-канал. Отмечается, что переговоры с преступниками до сих продолжаются, силовики пытаются убедить их сложить оружие и сдаться.
Ранее в Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых захватили в заложники младшего инспектора дежурной службы СИЗО 1 и начальника оперативного управления подполковник Александра Б. Для этого они выбили решетки на окнах своих камер и проникли в дежурную комнату. Позже стало известно, что трое из шести преступников, а именно — Акиев, Цицкиев и Гиреев, готовили побег несколько месяцев. В ходе подготовки они также завербовали еще троих осужденных.
*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
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