Сотни свердловчан нарушили противопожарный режим за неделю

В Свердловской области с 10 по 16 июня в ходе патрулирования выписано 219 административных протоколов и 55 определений о возбуждении расследований. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«За прошедшую неделю итогом работы групп стали 219 протоколов об административном правонарушении, а также 55 определений о возбуждении административных расследований», — следует из сообщения. В рейдах участвовали более 400 патрульных.
Противопожарный режим на Среднем Урале действует с 12 апреля. О том, что запрещено делать в лесах во время ограничений и какие за это предусмотрены штрафы URA.RU сообщало в отдельно материале.
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