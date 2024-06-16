16 июня 2024

Сотни свердловчан нарушили противопожарный режим за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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В рейдах участвовали более 400 патрульных
В рейдах участвовали более 400 патрульных Фото:

В Свердловской области с 10 по 16 июня в ходе патрулирования выписано 219 административных протоколов и 55 определений о возбуждении расследований. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«За прошедшую неделю итогом работы групп стали 219 протоколов об административном правонарушении, а также 55 определений о возбуждении административных расследований», — следует из сообщения. В рейдах участвовали более 400 патрульных.

Противопожарный режим на Среднем Урале действует с 12 апреля. О том, что запрещено делать в лесах во время ограничений и какие за это предусмотрены штрафы URA.RU сообщало в отдельно материале.

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В Свердловской области с 10 по 16 июня в ходе патрулирования выписано 219 административных протоколов и 55 определений о возбуждении расследований. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «За прошедшую неделю итогом работы групп стали 219 протоколов об административном правонарушении, а также 55 определений о возбуждении административных расследований», — следует из сообщения. В рейдах участвовали более 400 патрульных. Противопожарный режим на Среднем Урале действует с 12 апреля. О том, что запрещено делать в лесах во время ограничений и какие за это предусмотрены штрафы URA.RU сообщало в отдельно материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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