В ХМАО силовики расследуют гибель жителя, тело которого нашли при пожаре

Силовики ХМАО расследуют гибель жителя Лангепаса, тело которого нашли при пожаре в дачном кооперативе. Для установления причин будет проведена судмедэкспертиза.
«Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели жителя Лангепаса 1969 года рождения: тело мужчины было обнаружено в ходе тушения пожара на одном из дачных участков в СОНТ „Дорожник“ г. Лангепаса. Для установления причины смерти мужчины в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил официальный сайт Следственного комитета РФ по ХМАО.
Причины пожара устанавливают дознаватели противопожарной службы МЧС. После проверки и установления обстоятельств происшествия следователи примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU писало, что во время пожара в дачном кооперативе «Дорожник» Лангепаса (ХМАО) погиб человек. Огонь распространился почти на 300 квадратных метров, уничтожил несколько построек и автомобили.
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