16 июня 2024

В ХМАО силовики расследуют гибель жителя, тело которого нашли при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи ХМАО устанавливают обстоятельства гибели жителя Лангепаса, которого нашли при пожаре Фото:

Силовики ХМАО расследуют гибель жителя Лангепаса, тело которого нашли при пожаре в дачном кооперативе. Для установления причин будет проведена судмедэкспертиза.

«Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели жителя Лангепаса 1969 года рождения: тело мужчины было обнаружено в ходе тушения пожара на одном из дачных участков в СОНТ „Дорожник“ г. Лангепаса. Для установления причины смерти мужчины в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил официальный сайт Следственного комитета РФ по ХМАО.

Причины пожара устанавливают дознаватели противопожарной службы МЧС. После проверки и установления обстоятельств происшествия следователи примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что во время пожара в дачном кооперативе «Дорожник» Лангепаса (ХМАО) погиб человек. Огонь распространился почти на 300 квадратных метров, уничтожил несколько построек и автомобили.

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Силовики ХМАО расследуют гибель жителя Лангепаса, тело которого нашли при пожаре в дачном кооперативе. Для установления причин будет проведена судмедэкспертиза. «Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели жителя Лангепаса 1969 года рождения: тело мужчины было обнаружено в ходе тушения пожара на одном из дачных участков в СОНТ „Дорожник“ г. Лангепаса. Для установления причины смерти мужчины в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил официальный сайт Следственного комитета РФ по ХМАО. Причины пожара устанавливают дознаватели противопожарной службы МЧС. После проверки и установления обстоятельств происшествия следователи примут процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что во время пожара в дачном кооперативе «Дорожник» Лангепаса (ХМАО) погиб человек. Огонь распространился почти на 300 квадратных метров, уничтожил несколько построек и автомобили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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