В ХМАО силовики расследуют гибель жителя, тело которого нашли при пожаре

17 июня 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Следователи ХМАО устанавливают обстоятельства гибели жителя Лангепаса, которого нашли при пожаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики ХМАО расследуют гибель жителя Лангепаса, тело которого нашли при пожаре в дачном кооперативе. Для установления причин будет проведена судмедэкспертиза. «Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели жителя Лангепаса 1969 года рождения: тело мужчины было обнаружено в ходе тушения пожара на одном из дачных участков в СОНТ „Дорожник“ г. Лангепаса. Для установления причины смерти мужчины в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил официальный сайт Следственного комитета РФ по ХМАО. Причины пожара устанавливают дознаватели противопожарной службы МЧС. После проверки и установления обстоятельств происшествия следователи примут процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что во время пожара в дачном кооперативе «Дорожник» Лангепаса (ХМАО) погиб человек. Огонь распространился почти на 300 квадратных метров, уничтожил несколько построек и автомобили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики ХМАО расследуют гибель жителя Лангепаса, тело которого нашли при пожаре в дачном кооперативе. Для установления причин будет проведена судмедэкспертиза. «Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели жителя Лангепаса 1969 года рождения: тело мужчины было обнаружено в ходе тушения пожара на одном из дачных участков в СОНТ „Дорожник“ г. Лангепаса. Для установления причины смерти мужчины в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил официальный сайт Следственного комитета РФ по ХМАО. Причины пожара устанавливают дознаватели противопожарной службы МЧС. После проверки и установления обстоятельств происшествия следователи примут процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что во время пожара в дачном кооперативе «Дорожник» Лангепаса (ХМАО) погиб человек. Огонь распространился почти на 300 квадратных метров, уничтожил несколько построек и автомобили.