Украина потерял интерес к Крымскому мосту

Спикер ВМС Украины заявил, что Крымский мост уже не имеет военного значения

17 июня 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Киев атаковал Крымский мост в 2023 году Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина больше не заинтересована в уничтожении Крымского моста, поскольку он почти не используется для военной логистики. Об этом заявил спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук. «Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальные идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ [службы безопасности Украины] и ВМС с атакой дронов», — рассказал Плетенчук в интервью РБК-Украина. Кроме того, Плетенчук рассказал про рокадную железную дорогу из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя, которую Россия строит для обеспечения группировки оккупантов на Юге. Дорога находится в зоне поражения украинских средств. Ранее URA.RU сообщало, что Украина во время нового контрнаступления в 2024 году попытается уничтожить Крымский мост. Президент страны Владимир Зеленский тогда заявил, что очень хочет его взорвать. Киев дважды атаковал Крымский мост летом 2023 года. Он был полностью восстановлен. Российский лидер Владимир Путин тогда отмечал, что атаки по объекту бессмысленны, поскольку он не используется для военных перевозок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина больше не заинтересована в уничтожении Крымского моста, поскольку он почти не используется для военной логистики. Об этом заявил спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук. «Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальные идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ [службы безопасности Украины] и ВМС с атакой дронов», — рассказал Плетенчук в интервью РБК-Украина. Кроме того, Плетенчук рассказал про рокадную железную дорогу из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя, которую Россия строит для обеспечения группировки оккупантов на Юге. Дорога находится в зоне поражения украинских средств. Ранее URA.RU сообщало, что Украина во время нового контрнаступления в 2024 году попытается уничтожить Крымский мост. Президент страны Владимир Зеленский тогда заявил, что очень хочет его взорвать. Киев дважды атаковал Крымский мост летом 2023 года. Он был полностью восстановлен. Российский лидер Владимир Путин тогда отмечал, что атаки по объекту бессмысленны, поскольку он не используется для военных перевозок.