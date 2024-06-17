Нарышкин: отказ от предложений Путина усугубит условия мира для Украины

Если Украина откажется от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта, то следующие условия будут более жесткие. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — сказал Нарышкин. Его слова цитирует ТАСС.
В Швейцарии прошли обсуждения по урегулированию украинского конфликта, но без участия России. Хотя Москва неоднократно выражала готовность к переговорам. Владимир Путин предлагал такие условия для прекращения конфликта: Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР, после чего Россия прекратит огонь.
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