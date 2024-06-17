Швейцария готова провести второй саммит по Украине: когда состоится и пригласят ли туда РФ

Зеленский: Украина пойдет на диалог с Москвой, если Россия отодвинет войска

17 июня 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Следующая конференция по Украине может пройти в ноябре Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Швейцарии Виола Амхерд выразила готовность страны организовать новый саммит, направленный на решение украинского кризиса до выборов в США. В Киеве высказались о возможности пригласить Россию на съезд, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором согласится на переговоры с Москвой. Когда может состояться конференция и позовут ли туда РФ — в материале URA.RU. Новость по теме Готовность Зеленского к переговорам и коммюнике с требованиями: как закончился саммит по Украине Киев допустил возможности позвать на второй саммит Россию Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Россия получит приглашение на следующую конференцию, целью которой будет завершение украинского конфликта. «Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — заявил Кулеба, выражая готовность к диалогу с Россией. Швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис признал возможность участия президента России Владимира Путина в конференции. Он отметил, что решение по этому вопросу будет приниматься в сотрудничестве с Международным уголовным судом, учитывая возможные исключения из определенных правил. Президент Швейцарии Виола Амхерд подтвердила, что исключения допустимы для лидеров стран, чье участие в переговорах является необходимым. Она подчеркнула, что присутствие Путина на конференции может быть рассмотрено как такое исключение, особенно если мероприятие пройдет на территории Швейцарии. В Швейцарии рассказали, когда может пройти второй мирный саммит по Украине Мирный саммит, призванный способствовать урегулированию ситуации на Украине, может состояться до ноябрьских президентских выборов в США. Об этом заявил Николя Бидо, руководитель отдела коммуникации Министерства иностранных дел Швейцарии. «Не исключено, что следующая конференция по Украине состоится до президентских выборов в США в ноябре», — подчеркнул швейцарский дипломат, передает MK.RU. Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося поиска путей деэскалации конфликта между Украиной и Россией. Новость по теме Из списка подписавших коммюнике саммита по Украине убрали две страны: Иордания и Ирак отозвали подписи Содержание итогового коммюнике саммита мира по Украине На двухдневном саммите в Швейцарии было выделено особое внимание контролю Киева над Запорожской АЭС. В проекте коммюнике подчеркивается значимость безопасного использования атомной энергии и неприемлемость угрозы или использования ядерного оружия в рамках украинского конфликта. В контексте конфликта недопустима угроза или применение ядерного оружия, говорится в документе, который также акцентирует важность глобальной продовольственной безопасности, зависящей от стабильности производства и поставок продовольствия. Коммюнике направляет призыв к России воздержаться от атак на торговые суда и гражданские порты. Проект коммюнике отражает общую обеспокоенность участников саммита по поводу ситуации вокруг Запорожской АЭС и подчеркивает необходимость обеспечения безопасности в этом регионе. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости скорейшего проведения «второго саммита мира» по завершении встречи лидеров в Швейцарии. Он акцентировал, что Украина находится в состоянии войны, и важность оперативных действий для урегулирования конфликта. Зеленский выразил готовность к диалогу с РФ, призывая к отступлению российских войск и заявляя о возможности начала переговоров «хоть завтра», если будет выполнено ключевое требование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Швейцарии Виола Амхерд выразила готовность страны организовать новый саммит, направленный на решение украинского кризиса до выборов в США. В Киеве высказались о возможности пригласить Россию на съезд, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором согласится на переговоры с Москвой. Когда может состояться конференция и позовут ли туда РФ — в материале URA.RU. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Россия получит приглашение на следующую конференцию, целью которой будет завершение украинского конфликта. «Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — заявил Кулеба, выражая готовность к диалогу с Россией. Швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис признал возможность участия президента России Владимира Путина в конференции. Он отметил, что решение по этому вопросу будет приниматься в сотрудничестве с Международным уголовным судом, учитывая возможные исключения из определенных правил. Президент Швейцарии Виола Амхерд подтвердила, что исключения допустимы для лидеров стран, чье участие в переговорах является необходимым. Она подчеркнула, что присутствие Путина на конференции может быть рассмотрено как такое исключение, особенно если мероприятие пройдет на территории Швейцарии. Мирный саммит, призванный способствовать урегулированию ситуации на Украине, может состояться до ноябрьских президентских выборов в США. Об этом заявил Николя Бидо, руководитель отдела коммуникации Министерства иностранных дел Швейцарии. «Не исключено, что следующая конференция по Украине состоится до президентских выборов в США в ноябре», — подчеркнул швейцарский дипломат, передает MK.RU. Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося поиска путей деэскалации конфликта между Украиной и Россией. На двухдневном саммите в Швейцарии было выделено особое внимание контролю Киева над Запорожской АЭС. В проекте коммюнике подчеркивается значимость безопасного использования атомной энергии и неприемлемость угрозы или использования ядерного оружия в рамках украинского конфликта. В контексте конфликта недопустима угроза или применение ядерного оружия, говорится в документе, который также акцентирует важность глобальной продовольственной безопасности, зависящей от стабильности производства и поставок продовольствия. Коммюнике направляет призыв к России воздержаться от атак на торговые суда и гражданские порты. Проект коммюнике отражает общую обеспокоенность участников саммита по поводу ситуации вокруг Запорожской АЭС и подчеркивает необходимость обеспечения безопасности в этом регионе. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости скорейшего проведения «второго саммита мира» по завершении встречи лидеров в Швейцарии. Он акцентировал, что Украина находится в состоянии войны, и важность оперативных действий для урегулирования конфликта. Зеленский выразил готовность к диалогу с РФ, призывая к отступлению российских войск и заявляя о возможности начала переговоров «хоть завтра», если будет выполнено ключевое требование.