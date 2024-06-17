Бывшие журналисты «Новой газеты» объявлены в розыск. Скрин

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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
МВД объявило в розыск двух журналистов Фото:

МВД России объявило в розыск бывшую журналистку издания «Важные истории» (признано Минюстом СМИ-иноагентом) Екатерину Фомину и редактора Романа Анина (признан в РФ иноагентом). Оба раньше работали в «Новой газете».

«Фомина Е. <…> разыскивается по статье УК. Анин Р. <…> разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД. По каким статьям разыскивают журналистов не уточняется. В начале 2024 года в отношении Фоминой было возбуждено дело по статье о фейках об армии, напоминает «Коммерсант».

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МВД России объявило в розыск бывшую журналистку издания «Важные истории» (признано Минюстом СМИ-иноагентом) Екатерину Фомину и редактора Романа Анина (признан в РФ иноагентом). Оба раньше работали в «Новой газете». «Фомина Е. <…> разыскивается по статье УК. Анин Р. <…> разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД. По каким статьям разыскивают журналистов не уточняется. В начале 2024 года в отношении Фоминой было возбуждено дело по статье о фейках об армии, напоминает «Коммерсант».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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