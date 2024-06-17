Бывшие журналисты «Новой газеты» объявлены в розыск. Скрин

17 июня 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

МВД объявило в розыск двух журналистов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU МВД России объявило в розыск бывшую журналистку издания «Важные истории» (признано Минюстом СМИ-иноагентом) Екатерину Фомину и редактора Романа Анина (признан в РФ иноагентом). Оба раньше работали в «Новой газете». «Фомина Е. <…> разыскивается по статье УК. Анин Р. <…> разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД. По каким статьям разыскивают журналистов не уточняется. В начале 2024 года в отношении Фоминой было возбуждено дело по статье о фейках об армии, напоминает «Коммерсант». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД России объявило в розыск бывшую журналистку издания «Важные истории» (признано Минюстом СМИ-иноагентом) Екатерину Фомину и редактора Романа Анина (признан в РФ иноагентом). Оба раньше работали в «Новой газете». «Фомина Е. <…> разыскивается по статье УК. Анин Р. <…> разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД. По каким статьям разыскивают журналистов не уточняется. В начале 2024 года в отношении Фоминой было возбуждено дело по статье о фейках об армии, напоминает «Коммерсант».